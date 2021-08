Na een jaar weer één coronabesmetting: 400.000 mensen in Canberra (Australië) in lockdown

Eén coronabesmetting, lockdown. Dat is nu het geval in Canberra, de hoofdstad van Australië. Het land is streng, strenger, strengst. Sporters die aan de Olympische Spelen van Tokio deelnamen moeten nu in sommige gevallen een maand (!) in quarantaine. Iets verderop laat Nieuw-Zeeland nog zeker vijf maanden geen buitenlanders toe.

Canberra gaat een week in lockdown nadat de eerste coronabesmetting sinds juli 2020 is vastgesteld. Voor de ongeveer 400.000 inwoners van de stad gaan vandaag de beperkende maatregelen in.

Als Nederland toch eens één coronabesmetting had

Hoe zou Nederland eruit zien als we weer tweeduizend coronabesmettingen – het gemiddelde van nu – hadden en de bestuurders van Australië moesten besluiten? We hoeven er niet over na te denken natuurlijk. Maar hier zou één coronabesmetting in een jaar tijd iets heel anders betekenen.

Zo niet de Australische hoofdstad Canberra. De eerste minister van de regio, Andrew Barr, noemt de besmetting „de grootste gezondheidscrisis in de regio dit jaar”. Volgens Barr heeft de besmette persoon contact gehad met andere mensen na de besmetting. „We hebben ook virusdeeltjes aangetroffen in rioolwater. Een korte en strenge lockdown is de beste manier om grotere schade en langdurige lockdowns te voorkomen.”



Canberra had al meer dan een jaar geen coronamaatregelen gehad, nadat heel Australië aan het begin van de pandemie in lockdown ging. Sindsdien waren er amper nog gevallen in het land. Sinds de uitbraak van de Delta-variant zijn er ook in Australië meer coronabesmettingen.

Elders ook miljoenen inwoners Australië in lockdown

Momenteel zitten meer dan 10 miljoen Australiërs in een lockdown. In grote steden als Melbourne en Sydney zijn de meeste coronagevallen vastgesteld. Sydney stelde sinds het begin van de huidige uitbraak halverwege juni 6500 besmettingen vast. In totaal zijn er 37.500 coronagevallen vastgesteld in Australië sinds het begin van de virusuitbraak.

Gisteren reageerde ‘de wereld’ al verbaasd op de coronamaatregelen die gelden voor sporters die aan de Olympische Spelen in Tokio hebben meegedaan. Zij moeten tenminste veertien dagen in quarantaine in een hotel of speciaal kamp. Het Australisch Olympisch Comité noemt de verplichte quarantaine voor de in Australië terugkerende olympiërs wreed. Het comité is bezorgd over het mentale welzijn van de sporters. Het kan echter nóg erger worden. Sporters die niet met een directe vlucht zijn teruggekeerd uit Tokio moeten na de veertien dagen twee weken langer in quarantaine. Dat mag wel thuis gebeuren.



Nieuw-Zeeland houdt grenzen tot 2022 dicht

Kijken we iets verderop naar Nieuw-Zeeland: ook daar het is streng als het om corona gaat. Premier Jacinda Ardern heeft vandaag aangekondigd dat de grenzen van het land voorlopig nog hermetisch gesloten blijven. Mogelijk worden de maatregelen aan de grens pas vanaf volgend jaar gefaseerd versoepeld.

Al sinds het begin van de coronacrisis kunnen alleen Nieuw-Zeelanders huiswaarts keren, zij moeten direct na aankomst in het land verplicht veertien dagen in quarantaine in een hotel. Tussen 19 april en 23 juli opende Nieuw-Zeeland een Trans-Tasman-reisbubbel met Australië. Toen Australië kampte met meerdere uitbraken van de Delta-variant besloten de Nieuw-Zeelandse autoriteiten die reisbubbel voorlopig op te schorten.

„Wij bevinden ons simpelweg nog niet in een positie om de grenzen met de wereld te openen”, vertelde Ardern tijdens de persconferentie, waarin ze reageerde op een recent verschenen rapport van experts.

In Nederland worden geen nieuwe coronamaatregelen verwacht. Morgenavond om 19.00 uur is er een nieuwe corona-persconferentie. Demissionair premier Mark Rutte zei deze week vooruitlopend op de ‘persco’ dat er waarschijnlijk geen strengere maatregelen nodig zijn. Meer daarover lees je hier.