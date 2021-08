AirPods winnen? Doe dan mee aan ons korte onderzoek!

Muziek luisteren via oortjes met een draadje is inmiddels een beetje 2012. De halve wereld loopt rond met AirPods (of een variant daarop), maar ze zijn nogal aan de prijzige kant. Daarom komt Metro met heel goed nieuws voor jou. Als je namelijk meedoet aan ons korte onderzoek, kun je Apple AirPods 2 winnen! Nooit meer dat irritante draadje in de weg als je hardloopt, lekker aan het dansen bent of in de trein zit, bijvoorbeeld.

Het onderzoek gaat over automatisch gegenereerde nieuwsvideo’s. Nu denk je waarschijnlijk: ‘Wat is dat?’. Dat zijn video’s die horen bij een bepaald artikel, waarbij de tekst ‘voorgelezen’ wordt door een virtuele avatar. Eigenlijk is het een poppetje die jou vertelt wat je moet weten, zonder dat je het hele artikel hoeft te lezen. Zie het als een luisterboek, maar dan voor nieuws.

Doe mee aan ons onderzoek en win AirPods

In het onderzoek krijg je een kort fragment uit een nieuwsbulletin van Metro te zien met een automatisch gegenereerde kunstmatige stem (en in enkele video’s een virtuele presentator). We willen van jou graag weten hoe je het vindt om nieuws in deze vorm te bekijken. Het gaat dus niet om het nieuws zelf, maar om wat je ziet en hoe het klinkt, bijvoorbeeld. Hier kun je meedoen aan het onderzoek. Dat kan tot en met vrijdag 20 augustus 23.59 uur.

Aan het einde krijg je de optie om je mailadres achter te laten als je mee wil doen aan de loting. Dat is uiteraard optioneel, maar als je dat níet doet, kun je niet meedoen aan de winactie. Vul dus je mailadres in als je de AirPods wil winnen. Je antwoorden worden niet aan je mailadres gekoppeld en je krijgt daarna ook geen vervelende mailtjes van ons. Wel kun je je nog inschrijven voor onze nieuwsbrief, dan ontvang je elke donderdag om 16.00 uur het leukste nieuws van Metro. Deze week zitten er zelfs drie winacties in de nieuwsbrief.