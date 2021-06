Vaccinweigeraars aangepakt in Azië: ‘Geen vaccin, geen salaris’

Wie in Zuidoost-Azië geen vaccin tegen het coronavirus wil, kan behoorlijk in de problemen komen. Overheden grijpen op sommige plaatsen hard in met vergaande maatregelen. Ze doen dit om druk uit te oefenen op mensen die zich niet laten vaccineren tegen het coronavirus. De maatregelen variëren van het stopzetten van salarisbetalingen tot het verplicht dragen van bordjes met doodshoofden.

De autoriteiten zien de maatregelen als een noodgreep als grote groepen mensen het vaccin weigeren. De Pakistaanse provincie Punjab maakte vandaag bekend dat ze mobiele telefoons wil laten afsluiten van vaccinweigeraars. Die maatregel moet nog wel worden uitgewerkt.

Geen vaccin, geen salaris

Ook de provincie Sindh voert de druk op. Daar zei het provinciehoofd deze maand dat ambtenaren die zich niet laten vaccineren tegen het coronavirus vanaf juli geen salaris meer ontvangen. Die bekendmaking volgde op topoverleg over het opduiken van de ‘deltavariant’ in Sindh, waar zich megastad Karachi bevindt.

Het 220 miljoen inwoners tellende Pakistan heeft pas een fractie van de bevolking gevaccineerd. Er zouden ongeveer 10 miljoen prikken zijn gezet, vooral met coronavaccins uit buurland China. Veel Pakistanen vinden het eng om het vaccin te nemen. Dat komt volgens het hoofd van een doktersorganisatie onder andere door veel geruchten en onjuiste informatie over vaccins. „Daarom werken informatiecampagnes van de overheid op de korte termijn niet.”

Maatregelen vallen slecht

De nieuwe maatregelen vallen slecht bij inwoners van miljoenenstad Lahore in Punjab. „Het zal erg zwaar me voor zijn als ik mijn telefoon niet kan gebruiken, maar ik ben ook erg bang voor het vaccin”, zei een vrouw tegen persbureau AFP.

Ook in het zuidelijke buurland India kunnen vaccinweigeraars het aan de stok krijgen met de autoriteiten. De politie liet niet-gevaccineerde mensen in landelijke gebieden in provincie Madhya Pradesh bordjes dragen met een afbeelding van een doodshoofd en botten: het universele symbool van gevaar.

‘Een lesje leren’

Een politiefunctionaris zei tegen persbureau Reuters dat het eigenlijk de bedoeling was om mensen die een vaccin gingen halen, te belonen. Er zou vervolgens ook zijn besloten om weigeraars „een lesje te leren”. Wie wel een prik haalde, kreeg ook een bordje. Dat had de kleuren van de Indiase vlag en daar stond op: ‘Ik ben een nationalist’.