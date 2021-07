Live-uitzending met actie Peter R. de Vries: Breng Tanja Thuis

De inzamelingsactie voor de gouden tip over Tanja Groen, die Peter R. de Vries is begonnen, krijgt vanavond een uur live aandacht op NPO 1. Omroep Max heeft de uitzending snel geregeld.

Het tv-programma Tijd voor MAX heeft een speciale live-uitzending Breng Tanja Thuis om geld op te halen voor de gouden tip in de verdwijningszaak van Tanja Groen. De inzamelingsactie werd vorige maand gestart door Peter R. de Vries. Het doel van de man waarop vorige week een aanslag werd gepleegd: 1 miljoen euro ophalen en dat geld geven aan iemand die de gouden tip over Tanja heeft. Op het moment van schrijven stond de teller op 533.000 euro. „Er horen bloemen op het graf van Tanja Groen”, zei De Vries toen veelbetekenend. Een graf is er tenslotte al 28 jaar niet.

Ouders Tanja Groen doen hun verhaal

In Breng Tanja Thuis doen de ouders van Tanja eenmalig hun verhaal. Hun dochter uit het Noord-Hollandse Schagen verdween in augustus 1993 tijdens de introductieweek van de Universiteit Maastricht. Nooit werd meer iets van haar vernomen.



Peter van der Vorst: "'Er zijn op dit moment heel veel mensen die iets willen doen. Maar waar je Peter het meest plezier mee doet, is om te doneren aan zijn stichting De Gouden Tip. Daar is waar hij echt blij van wordt." https://t.co/ckfJHh80Yn #rtlboulevard — RTL Boulevard (@RTLBoulevard) July 7, 2021

Peter R. De Vries houdt zich al langer bezig met de verdwijningszaak en staat de ouders van Tanja Groen bij. Vorige maand kregen de ouders nog van de politie te horen dat een zoekactie op de Strabrechtse Heide in Noord-Brabant niets had opgeleverd. Uit verklaringen in het onderzoeksdossier zou de mogelijkheid geopperd zijn dat het meisje in een bepaald deel van de hei begraven zou zijn. Tevergeefs werd er gezocht. Na een serieuze tip werd op 22 januari 2020 in Maastricht het graf van een man geopend. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) wilde zoeken naar resten van een vrouw die tegelijk met de man in hetzelfde graf begraven zou zijn. Ook dit onderzoek heeft niet geleid tot de vondst van het lichaam van Tanja.

De laatste tweet van Peter R. de Vries, de dag voor de aanslag, ging ook over Tanja Groen:



Ontzettend fijne en goede bespreking gehad met het bestuur van studentenvereniging Circumflex uit Maastricht over de moord op Tanja Groen. Goede,concrete plannen ontwikkeld, waarover binnenkort meer. Dit doet de ouders van Tanja goed! pic.twitter.com/0jMYSNp4E4 — Peter R. de Vries (@PeterRdeV) July 5, 2021

Hopen op 1 miljoen als Peter R. de Vries ontwaakt

Ook spreekt criminoloog Simon Vuyk, die al meer dan dertig jaar met Peter R. de Vries samenwerkt. Glennis Grace zingt een favoriet nummer van Tanja. Simon Vuyk: „Een miljoen voor de actie Breng Tanja Thuis. Dat is de grote droom van Peter R. de Vries. Als hij uit de nachtmerrie van de aanslag ontwaakt, wil ik dolgraag tegen hem kunnen zeggen: het is gelukt, Peter. We hebben het miljoen. Heel Nederland is achter ons gaan staan. We kunnen verder. Op weg naar De Gouden Tip. Op weg naar het moment dat we met elkaar Tanja thuis kunnen brengen bij haar radeloze ouders”, laat Vuyk in een verklaring weten.

In de grote landelijke dagbladen verscheen vanmorgen een paginagrote aankondiging over de tv-actie van vanavond:

Stichting De Gouden Tip

Via de site van Stichting De Gouden Tip wordt al een aantal weken geld ingezameld voor de zaak. Die crowdfunding werd door Peter R. de Vries opgezet, als voorzitter van die stichting. Het initiatief om geld in te zamelen is ook bedoeld voor andere zaken die verlegen zitten om een gouden tip.

Tijd voor Max Special: Breng Tanja Thuis is vanavond tussen 19.00 en 20.00 uur te zien op NPO 1. De presentatie is in handen van Martine van Os en Sybrand Niessen. Tijdens de uitzending is een belteam bereikbaar op 0800-1336.