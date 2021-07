Is de pest terug? Amerikaans meisje overlijdt aan de ziekte

Het klinkt als een middeleeuws horrorscenario, maar er zijn signalen van de pest. In Amerika overleed een tienjarig meisje aan de ziekte. En gezondheidsautoriteiten constateerden meerdere besmettingen bij vlooien en knaagdieren.

Oppassen geblazen, zeggen de Amerikaanse gezondheidsautoriteiten. Want als we iets in deze tijd niet erbij kunnen hebben, is het nog een ‘enge’ ziekte. Het meisje overleed in de Amerikaanse staat Colorado. Het is onbekend hoe zij de ziekte heeft kunnen krijgen. In zes Amerikaanse gemeenten werden sporen van de pest ontdekt. Voornamelijk bij knaagdieren of vlooien.

De pest komt vaker voor in Amerika

Wellicht dachten we dat de pest een eeuwenoude ziekte is, die inmiddels is uitgestorven, maar dat is dus niet het geval. „Hoewel de ziekte zeldzaam is, komt deze nog wel voor. Het is belangrijk dat mensen gelijk medische hulp zoeken als ze symptomen ontwikkelen”, zegt Volksgezondheidsspecialist Jennifer House in een verklaring.

De gezondheidsautoriteiten van Colorado adviseren om huisdieren te behandelen met bestrijdingsmiddelen voor vlooien. Ook benadrukken zij dat mensen knaagdieren het beste kunnen vermijden en ook oplettend moeten zijn voor prairiehonden. Vlooien springen makkelijk over van dier naar dier.



Plague Found In 6 Colorado Counties After Girl's Deathhttps://t.co/r5ou72qXBR — JCN (@CharlieMMAFAN) July 27, 2021

Pest verspreidt zich via vlooien

De pest, ook wel bekend onder de naam de Zwarte Dood, zorgde voor een gigantische hoeveelheid slachtoffers in de Middeleeuwen. In Europa zou een derde van de bevolking aan de epidemie zijn overleden. De veroorzaker van deze ziekte is de Yersinia Pestis-bacterie. Vlooien en knaagdieren dragen deze bacterie bij zich en verspreiden het verder. De pest is zeer besmettelijk en kan ook worden overdragen aan de mens.

Een geruststellende gedachte is wel dat in Nederland geen signalen van de pest zijn geweest sinds 1929. Maar er zijn wel landen waar de pest nog voorkomt. In het zuiden van Afrika en Centraal-Azië duikt de ziekte nog wel eens bij mensen op. Dit gebeurt dus ook nog in sommige delen van Amerika. Prairiehonden, eekhoorns en ratten verspreiden de ziekte. In Colorado werden tussen 2015 en 2020 22 mensen met de pest besmet. In 2015 overleed de laatste persoon aan de ziekte, schrijft The Denver Post. Tegenwoordig kan de ziekte behandeld worden met antibiotica