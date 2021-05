Bloedbad bij verjaardag in Colorado levert horrorscène op

Op een verjaardagsfeest in de Amerikaanse staat Colorado heeft een schutter zes gasten en zichzelf van het leven beroofd. De lokale hulpdiensten troffen ter plekke een gruwelijk beeld aan.

De aanslag vond plaats in de nacht van afgelopen zaterdag op zondag op een woonwagenpark in de stad Colorado Springs. De politie trof zondagochtend een gruwelijk tafereel aan bij de stacaravan van een van de slachtoffers. Daar lagen namelijk vijf dodelijke slachtoffers, een zwaargewonde man die later overleed in het ziekenhuis en de door zichzelf gedode schutter als een huiveringwekkend fresco.

De families waren bijeengekomen voor een verjaardagsfeest van een van de aanwezigen. Volgens de Colorado Springs Police Department „reed de verdachte, het vriendje van een van de vrouwelijke slachtoffers, naar het park, eenmaal daar liep hij naar binnen en begon hij op het feestje op mensen te schieten, waarna hij zijn eigen leven ook nam.” De politie onderzoekt nog het daadwerkelijke motief voor de aanslag.

De dodelijke slachtoffers in Colorado waren allen volwassen, terwijl de aanwezige kinderen fysiek ongedeerd het bloedbad hebben verlaten. „De aanwezige kinderen zijn niet gewond geraakt en zijn inmiddels opgevangen door familieleden”, zo laat de lokale politie weten aan de BBC.

