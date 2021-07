‘Clash’ Maarten van Rossem met deelneemster De Slimste Mens over K3: ‘Schimmel!’

Teksten als ‘Oya Lélé’ en ‘Mamasé! Mamasá! Mama saka mumba’ zijn aan Maarten van Rossem niet besteed. In De Slimste Mens gaf hij gisteravond aan wat hij van K3 vindt: „Schimmel voor de hersenen.” Deelneemster Lidewijde Paris ging even flink tegen de mening van ‘het enige jurylid’ in.

Anderhalf miljoen mensen zagen gisteren tv-kennisquiz De Slimste Mens en een vraag over K3. De kandidaten: Bram Douwes (politiek verslaggever bij PowNed), VVD-Kamerlid Zohair El Yassini en schrijver, professioneel spreker en leesambassadeur Lidewijde Paris.

Maarten van Rossem vindt K3 he-le-maal niks

In de finaleronde kreeg Bram Douwes een fragment van K3 te zien. Hij moest vijf trefwoorden over de meidenpopgroep raden. De journalist kwam tot K3, Studio 100 en Gert Verhulst als goede antwoorden. Douwes is een zeer verdienstelijk De Slimste Mens-speler, maar ‘Guusje’ kon toch echt niet worden goed gerekend. Literair deskundige Lidewijde Paris wist het voormalig Nederlandse groepslid wel: Josje.

„Zal ik me maar van commentaar onthouden?”, brak jurylid Maarten van Rossem in. Toen presentator Philip Freriks hem meldde dat K3 ‘voor de jongeren onder ons is’, kwam het commentaar er toch. Van Rossem: „Ook voor kinderzielen vind ik dit verschrikkelijk. Met K3 begint het schimmel op het brein dat later leidt tot nog meer verschrikkelijke processen.” Heel wat kijkers zijn het met zijn mening eens:



haha Maarten van Rossem is echt een baas met #K3 hij is met mij eens. — Kitty Purry 🌈🏳️‍🌈 (@poppenkast) July 27, 2021



Tegengas in De Slimste Mens

„Volgens mij kan je hier best iets tegen zeggen”, pareerde Lidewijde Paris de man in het zwart. „K3 is én bewegen én de teksten onthouden en die pasjes nadoen. Voor de jonge kindergeest is dat best een goede coördinatie-ontwikkeling.” „Wat valt daar aan te onthouden?”, vindt Maarten van Rossem. Paris: „Het is echt voor heel kleine kinderen.” Van Rossem: „Als ze nog in de wieg liggen ofzo? Als ik mijn kleinzoon van 4 met dit liedje zou betrappen, dan worden er onmiddellijk vrij strenge maatregelen genomen.”

Maarten van Rossem las kinderen In de ban van de ring voor

Over kinderen gesproken… Maarten van Rossem moest bij zijn antwoord op de dagelijkse kijkersvraag toegeven dat hij er een bijzondere manier van voorlezen op nahield. Nadat Philip Freriks hem weer treffend had aangekondigd (‘oase van de weetjeswoestijn’), wilde een Groningse kijkster weten of hij zijn (klein)kinderen voorleest. „Ik heb enorm veel voorgelezen”, zegt Van Rossem. „Zoveel dat het mijn kinderen ook weleens verveelde volgens mij. Ik had de ambitie om de boeken die ik in mijn jeugd geweldig vond, ook aan mijn kinderen voor te lezen.”

Dat pakte bij onder meer Nils Holgersson niet goed uit: „Te langdurige passages over het Zweedse landschap.” Of misschien nog erger: „Ik heb ook de hele In de ban van de ring voorgelezen. Elfhonderd pagina’s. Dat vonden ze vaak wat te veel van het goede.”

‘Ontzettende eikel in De Slimste Mens’

Metro interviewde Maarten van Rossem voorafgaand aan het nieuwe seizoen van De Slimste Mens. De wetenschapper was openhartig – het hele interview lees je hier – en gaf aan dat er ‘een enorme eikel heeft meegaan’. „Ik zal niet verklappen wie dat was hoor. Dat is ook een beetje flauw. Maar als je het hem zou vragen, zal hij mij ook een eikel vinden.” Lidewijde Paris is het dus niet…

