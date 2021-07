Geroyeerde Quinsy Gario haalt hard uit naar Bij1: ‘Het is er een zooitje’

Quinsy Gario heeft hard uitgehaald naar Bij1, de politieke partij waar hij vorige week uit werd gebonjourd. Volgens Gario is het een zooitje bij de partij van Sylvana Simons. „Omdat ik er wat van heb gezegd, krijg ik dit om de oren”, vertelde hij gisteravond bij Op1.

Gario, de voormalig nummer 2 van Bij1, sloot zich aanvankelijk aan bij de politieke partij om „revolutionaire dingen” te doen. „Maar nu denk ik alleen maar: wat was het er een wespennest.” Volgens de activist is er binnen de partij van Simons een cultuur ontstaan waar „op een onrechtvaardige en ongelijkwaardige manier met elkaar wordt omgegaan.”

Quinsy Gario: ‘Klachten werden niet gehoord’

Ook kwamen werkzaamheden vaak niet op tijd af. „En dan moest ik ingrijpen.” Zo beschrijft Gario het gênante moment dat op een algemene ledenvergadering het programma niet op tijd werd aangeleverd. „Konden we de leden geen documenten meesturen”, zegt hij. „Het is er een zooitje, maar mijn klachten werden niet gehoord.”



Afgelopen maandag werd de bekende activist Quinsy Gario, nummer 2 op de kandidatenlijst van BIJ1, uit de partij gezet. De kwestie leidt tot diepe verdeeldheid. Gario: “Ik vraag me nu af in wat voor wespennest ik me heb bevonden.” #Op1 pic.twitter.com/JipSPDNbVR — Op1 (@op1npo) July 26, 2021

Quinsy Gario vertoonde ‘toxisch gedrag’ binnen de partij

Vorige week royeerde het partijbestuur Gario, omdat hij binnen de partij „manipulatief en toxisch gedrag” zou hebben vertoond. Volgens de partij kwamen de eerste meldingen in november binnen. Tijdens de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen bleven de signalen komen.

De partij schakelde een advocatenkantoor in, om onderzoek te doen naar de meldingen. Die kwam met „verontrustende bevindingen”, maar over de inhoud wil Bij1 verder geen uitspraken doen. Wel zegt de partij dat een lijstduwer zich terugtrok uit de campagne vanwege de aanwezigheid van Gario. Uiteindelijk zeiden zestien personen zich niet veilig te voelen in het bijzijn van de activist.

Onder de melders „zitten mensen van kleur, witte mensen en zwarte mensen”, aldus de partij, die zich tijdens de algemene ledenvergadering verontschuldigde voor de incidenten. „Aan de signaalindieners: Het spijt ons dat deze situatie zolang heeft kunnen voortduren. Dat wij niet eerder stappen hebben gezet. Dat jullie überhaupt situaties van onveiligheid hebben moeten meemaken in de partij.”



“Onder de 16 signaal-indieners waren mensen van kleur, witte mensen en zwarte mensen. Voorafgaand is besloten de aanbevelingen van het onderzoek, ongeacht de uitkomst, over te nemen om te waarborgen dat het bestuur geen eigen mening zou vormen op basis van waardeoordelen.” — BIJ1 (@PolitiekBIJ1) July 24, 2021

Gario trok naar eigen zeggen vaak zijn mond open

Gario vermoedt op zijn beurt dat het Bij1-bestuur van hem af wilde, omdat hij zijn mond opentrok. „Op het moment dat Simons een video van George Floyd wil gebruiken voor een campagnefilm, dan zeg ik daar wat van. En als we een debat over de discriminatie van moslims willen afzeggen, dan zeg ik daar wat van”, trekt Gario van leer bij Op1.

Hij herkent zich niet in het beeld en beticht het bestuur van liegen. „Er wordt gezegd dat ik het gesprek niet wil aangaan, maar dat wil ik wel.” De activist zegt niet te hebben geïnformeerd naar de mensen die de klachten hebben ingediend. „Ze hebben dat anoniem gedaan en ik kan het rapport niet inzien. Waarom zou ik erachteraan moeten als die mensen veiligheid geboden moet worden.”

Veel kritiek op interview in Op1

Op sociale media klinkt veel kritiek op het interview bij Op1. Volgens twitteraars had het gesprek weinig diepgang en het niveau van „een schoolkrant”. Ook de presentatoren Erik Dijkstra en Natasja Gibbs moeten het ontgelden.



