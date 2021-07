Van Vollenhoven: ‘Koe die 100 kilometer in Maas aflegde niet slachten’

Pieter van Vollenhoven, de man van prinses Margriet, wil niet dat de koe die zaterdag uit de Maas gered werd naar de slacht gaat. Dat laat hij op Twitter weten. De koe werd in het Brabantse Escharen uit de Maas gered door de brandweer, maar bleek afkomstig te zijn uit Echt in Limburg. Het dier heeft dus waarschijnlijk zo’n 100 kilometer afgelegd in het water.

„Brandweer redt koe die 100 kilometer op de Maas aflegde”, begint Van Vollenhoven in zijn tweet. „Laten wij deze koe – na dit verschrikkelijke avontuur – nu eens redden van de slacht!” De man van prinses Margriet vindt het wel terecht dat de koe, na het overleven van dit hele avontuur, in leven mag blijven.



Heeft de koe echt 100 kilometer in de Maas afgelegd?

De brandweer redde het beest zaterdag in Escharen, Noord-Brabant uit de Maas. Later bleek echter dat het dier afkomstig is uit Echt, Limburg. Die plaats ligt zo’n 100 kilometer verderop.



De vraag is natuurlijk of het dier die hele afstand heeft afgelegd in de Maas zonder ook maar één keer vaste grond onder zijn poten te hebben gehad. Op die vraag kan de woordvoerder van de brandweer, volgens Omroep Brabant, echter geen antwoord geven.

„Het is voor ons heel verrassend dat de koe zo’n afstand heeft gehaald. Of het beest volledig door het water is gevoerd, of dat er ook stukken waren waarop het dier met de poten de grond heeft geraakt, weten we niet.” Wel is bekend dat een ploeg van het NOS Jeugdjournaal een koe voorbij heeft zien drijven in Steyl, Limburg. Dat kan dus dezelfde koe zijn.

Oorspronkelijke eigenaar komt dier ophalen

Omstanders zagen het dier voorbijdrijven in de Maas en belden de brandweer. Het dier was omringd door puin en kon alleen zijn snuit nog boven water houden. Een veearts heeft het beest inmiddels nagekeken. De brandweer stelt dat de boer uit Echt, de oorspronkelijke eigenaar van het dier, onderweg is om het op te halen.