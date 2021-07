Minder feesten in de horeca, maar ook minder coronabesmettingen

Steeds minder mensen lopen het coronavirus op in de horeca. Zo’n anderhalve week geleden zijn de regels daar aangescherpt. Toen de overheid een paar weken geleden feesten weer toeliet, leidde dat vrijwel meteen tot een explosie in het aantal coronagevallen.

Van lang niet alle mensen die positief testen is de besmettingsbron bekend. Dat komt voor een deel doordat GGD’en te weinig mensen hebben om bij iedereen bron- en contactonderzoek te doen. Bovendien zijn er veel mensen die niet weten waar ze het virus hebben opgelopen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wil je wel een vaccinatie, maar heb je nog geen afspraak gemaakt omdat je last hebt van prikangst? GGD-arts Henk Schenk helpt mensen om ernstige prikangst te overwinnen. Zes tips als je het spannend vindt, maar je toch wilt laten vaccineren. https://t.co/cCGKPXXxx2 — GGD GHOR Nederland (@GGDGHORNL) July 20, 2021

Minder coronabesmettingen leiden direct tot horeca

Bij ongeveer een kwart van de mensen die afgelopen week positief testten, is de ‘setting van besmetting’ wel vastgesteld. Dat percentage is lager dan vorige week. Hoe meer mensen positief testen, hoe moeilijker het wordt om zicht te houden op de manier waarop het virus zich verspreidt.

Van de nieuwe gevallen van coronabesmettingen waarvan de bron bekend is, is zo’n 15 procent besmet geraakt tijdens een bezoek aan de horeca. Vorige week was dit ruim 37 procent, waarmee horeca de belangrijkste setting van besmetting was. De week daarvoor ging het om bijna 19 procent. Van alle mensen die sinds begin april positief testten, was de horeca in 3,8 procent van de gevallen de bron.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Stijging ziekenhuisopnames, aantal positieve coronatesten toont voorzichtige stabilisatie. Er zijn afgelopen week 69.731 mensen positief getest, 205 mensen opgenomen in het ziekenhuis en 31 op de IC. Er zijn 14 mensen overleden. ➡️ https://t.co/7VnFaxFyMe pic.twitter.com/R63Oe0H3jZ — RIVM (@rivm) July 20, 2021

Ook minder besmettingen op verjaardag of bruiloft

Ook het aantal mensen dat het virus heeft opgelopen op een feest, daalde flink. Zo’n 8,5 procent van de mensen liep het virus op bij een verjaardag, een borrel of een bruiloft. Vorige week was dit bijna 15 procent en de week ervoor bijna 13 procent. Activiteiten van studenten, bijvoorbeeld op een vereniging, leidden tot 0,6 procent van de nieuwe gevallen, tegen 3,6 procent een week eerder.

De thuissituatie is weer, zoals vanouds, de belangrijkste bron. Dit leidde afgelopen week tot bijna 43 procent van de besmettingen waar de bron bekend is. Vorige week was dit bijna 28 procent. Ook bezoek aan huis leidt weer relatief vaak tot een positieve test.

De afgelopen 24 uur werden 100 nieuwe coronapatiënten in ziekenhuizen opgenomen. Dat betekent de grootste toename sinds eind mei.