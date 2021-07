Feyenoord: wel afstand van, geen excuses voor muurschildering Berghuis

De uiterst gevoelige transfer van Steven Berghuis naar Ajax blijft de gemoederen flink bezighouden. Feyenoord weigert excuses te maken voor een antisemitische muurschildering van de naar de aartsrivaal vertrokken aanvaller.

Berghuis was de afgelopen seizoenen aanvoerder en sterspeler van Feyenoord, maar koos deze zomer voor een zeer pikante overgang naar Ajax. Dat wordt hem in Rotterdam en omstreken niet in dank afgenomen. Veel fans van Feyenoord zijn ronduit woedend en laten dat weten ook. De afgelopen weken werden er al Feyenoord-shirts met zijn naam in brand gestoken en werd Berghuis slachtoffer van diverse spreekkoren.

Nieuw dieptepunt supporters Feyenoord

Afgelopen weekend bereikte de situatie een nieuw dieptepunt toen in Rotterdam een muurschildering van de Oranje-international verscheen. Op de muurschildering waren diverse antisemitische uitingen te zien, tot ongenoegen van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI). ,,De muurschildering zat vol met antisemitische motieven, waaronder een grote neus en een jodenster”, stelt het CIDI. Daarbij was de tekst geplaatst ‘Joden lopen altijd weg’.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

CIDI heeft in een open brief de directie van Feyenoord gevraagd om actie te ondernemen tegen het antisemitisme onder delen van haar achterban. Dit weekend verscheen er in Rotterdam een muurschildering vol antisemitische motieven van Steven Berghuis. https://t.co/Y8oVs3eqVX — CIDI (@CIDI_nieuws) July 25, 2021

Het CIDI heeft een open brief gestuurd naar de directie van Feyenoord met daarin de oproep om actie te ondernemen tegen – wat het CIDI noemt – ‘antisemitisme onder de fans van de club’. Feyenoord heeft gisteren afstand genomen van de graffiti-tekening, maar weigert officieel excuses te maken. In gesprek met De Telegraaf laat een woordvoerder van de club weten dat excuses maken – wat Feyenoord betreft – te ver gaat. ,,Dit aangezien ook wij geen idee hebben wie dit doen en dus ook niet in hoeverre ze echt een relatie met de club hebben, bijvoorbeeld met een seizoenkaart. Mocht bekend worden wie het zijn – en dat hopen wij van harte – dan komen ze wat ons betreft in aanmerking voor een stadionverbod.”

Feyenoord-trainer Arne Slot nam gistermiddag op persoonlijke titel ook al afstand van de muurschildering „Ik vind dit verschrikkelijk. Ik keur dit echt ten zeerste af. Laten we vooruitkijken, want we moeten door. Steun Alireza Jahanbakhsh (de vervanger van Berghuis bij Feyenoord, red.). Daar hebben we veel meer aan dan deze schandalige uitingen.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Waarom zou @Feyenoord dat moeten doen @CIDI_nieuws? Wat heeft de club met dat stel randdebielen te maken? Feyenoord en de formele fanclub namen al afstand. https://t.co/ov2YxCN6OZ — Aad Brinkman 🏳️‍🌈🌈 (@AadBrinkman) July 26, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik vind dat @Feyenoord tot nu toe goed gereageerd heeft op de belachelijke, kwetsende en soms zelfs bedreigende reacties op het vertrek van #StevenBerghuis. Denk dat het CIDI er goed aan zou doen deze reactie te steunen i.p.v. om excuses te vragen. https://t.co/YEBNa5odbq — Madelon de Jong (@MadelondeJong) July 26, 2021

Zeldzame transfer Steven Berghuis

De transfer van Berghuis naar Ajax ligt niet alleen gevoelig, maar is ook zeldzaam. In de historie gingen slechts drie spelers Berghuis voor die door Feyenoord aan Ajax werden verkocht. Henk Groot was in 1965 de eerste, Jan Everse 1977 de tweede speler die van Feyenoord naar Ajax verhuisde. Arnold Scholten was tot Berghuis de laatste die deze immer beladen overgang maakte. Dat deed hij in 1995, ruim een kwart eeuw geleden. Doelman Henk Timmer ging kort van Feyenoord naar Ajax (huur), maar keerde snel in Rotterdam terug. Richard Knopper verruilde Feyenoord als jeugdspeler voor Ajax.

Ook andersom waagden maar weinig spelers de overstap. Kenneth Vermeer was in 2014 vooralsnog laatste. Spelers als Angelos Charisteas (2006), John van Loen (1993) en natuurlijk Johan Cruijff (1983) gingen hem voor.

De gemeente Rotterdam heeft de muurschildering sterk veroordeeld en zo snel mogelijk verwijderd. Het CIDI zegt vandaag aangifte te doen tegen de daders die de muurschildering hebben gemaakt.