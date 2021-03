Dit doen vrouwen om ’s avonds laat veilig over straat te kunnen

Veel vrouwen die alleen op pad zijn, en dan vooral ’s nachts, voelen zich onveilig. En de moord op Sarah Everhard bewijst dat die angst niet ongegrond is. Op social media posten veel vrouwen nu berichten over wat zij allemaal doen – of ooit hebben gedaan – om zichzelf toch een veilig gevoel te geven.

Vrouwen voelen zich, ook in Nederland, onveiliger dan mannen als ze alleen over straat moeten. Uit onderzoek van Axis Communications blijkt dat ruim de helft van de Nederlandse vrouwen (57 procent) haar telefoon bewust bij de hand houdt als zij alleen in het donker over straat gaat. Slechts 21 procent van de mannen doet dat. Voor vrouwen is de telefoon in de hand houden een potentieel redmiddel: je kunt snel het alarmnummer of een vriend/familielid bellen als je lastig wordt gevallen.

Maar ook dient de telefoon soms als ‘prop’. Loop je langs een donker steegje, of voel je je niet op je gemak: doen alsof je iemand belt. Veel vrouwen zeggen dat ze dan doen om mogelijke aanvaller af te schrikken.

Maar er is ook iets dat het veiligheidsgevoel verhoogt: openbare camera’s op straat. Zes op de tien Nederlanders zeggen dat ze zich daardoor veiliger voelen. Maar hoe zit dat dan met privacy? Volgens meer dan de helft van de Nederlanders, 57 procent, is dat niet zo’n groot probleem in dit geval. Camera’s in het openbaar is voor heen geen inbreuk op de privacy. Sterker nog, 85 procent vindt dat het dragen van bodycams – een kleine draagbare camera – politieagenten en handhavers kan ondersteunen bij een betere handhaving.



Het zou symbolisch mooi zijn om de avondklok voor vrouwen het eerst op te heffen, zodat ze ten minste een paar weken veilig ‘s nachts over straat kunnen gaan. — Wim (@WimLuyckx) March 13, 2021

‘Zorgwekkende cijfers’

Volgens Epko van Nisselrooij van Axis Communications is het percentage vrouwen dat de telefoon dicht bij zich houdt als ze in het donker over straat lopen „zorgwekkend”. „De cijfers over vrouwen die hun telefoon bij de hand houden als ze in het donker over straat lopen en de berichten die nu op social media verschijnen van vrouwen over de hele wereld, zijn natuurlijk erg zorgwekkend. Het onderzoek wijst erop dat vrouwen zich een stuk onveiliger voelen dan mannen en daarom een hulpmiddel als een mobieltje zo dicht mogelijk bij zich willen houden. Iets wat natuurlijk niet nodig zou moeten zijn en we heel erg serieus moeten nemen”, zegt Van Nisselrooij.

Volgens Epko is het een goed teken dat een groot deel van de Nederlanders juist de voordelen ziet van beveiligingscamera’s: „Het inzetten van slimme camera’s en audio-oplossingen kunnen steden helpen bij een betere handhaving op plekken waar burgers zich onveilig voelen. De uitgebreide opties maken het mogelijk dat het licht bijvoorbeeld automatisch aan gaat als er een verdachte situatie wordt gedetecteerd of iets kan worden omgeroepen zodat overtreders worden afgeschrikt. Iets wat vooral vrouwen (hopelijk) een veiliger gevoel zou moeten geven.”

Omweg, sleutels in de hand of rennen om veilig thuis te komen

Na de moord op Sarah Everhard trekken veel vrouwen dus naar social media om andere mensen duidelijk te maken welke moeite zij doen om veilig thuis te komen. „Elke vrouw die je kent heeft een omweg genomen. Is omgedraaid, terwijl ze de goede kant op ging, of is blijven hangen bij een etalage”, valt te lezen in een tweet die veel gedeeld wordt. „Elke vrouw die je kent heeft haar sleutels in haar hand gehouden, gedaan alsof ze aan het bellen was, of is begonnen met rennen toen ze de hoek om ging. Alle vrouwen die je kent zijn wel eens bang naar huis gelopen. Elke vrouw.”



Ook geven vrouwen mannen tips over wat zij kunnen doen om vrouwen een veiliger gevoel te geven. Een paar tips op rij.

Afstand houden. Als je ’s nachts of ’s avonds achter een vrouw loopt, zorg er dan voor dat je niet in haar nek loopt te hijgen. Hou een paar meter (of tien) afstand. Of, steek de straat over zodat zij weet dat je haar niet volgt.

Bied aan met je vrouwelijke vrienden mee naar huis te lopen. En als iemand dat aan je vraagt, behandel ze dan niet als dramaqueens. Iets dat jij als redelijk veilig ziet, kan voor haar verkeerd uitpakken.

Hou je commentaar voor je. Een compliment roepen naar een vrouw kan voor jou leuk zijn, want, hey, iedereen vindt het toch leuk om een complimentje te krijgen? Niet per se. En al helemaal niet als iemand donker is en ze alleen is.

