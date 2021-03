Lichaam Sarah Everard (33) gevonden: ‘Hart breekt van elke moeder’

De Britse politie bevestigt dat een woensdag gevonden lichaam van de vermiste Sarah Everard (33) is. De vermissingszaak heeft in het Verenigd Koninkrijk geleid tot een debat en zorgen over de veiligheid van vrouwen op straat.

Het nieuws dat het lichaam van de sinds 3 maart verdwenen Sarah Everard gevonden is, leidt tot vele verdrietige reacties, overal vandaan. „Dit breekt het hart van elke moeder”, zegt een moeder het treffend.



This has broken the hearts of every mother in Britain — Theresa Wood (@Theresa4Talent) March 12, 2021

Sarah Everhard

De 33-jarige Sarah Everard verdween op 3 maart in haar woonplaats Londen. Ze werd om 21.30 uur voor het laatst gezien toen ze vanaf het huis van een vriendin naar haar eigen woning liep. Het was dagenlang onduidelijk waar de vrouw was gebleven. Het stoffelijk overschot van Everard werd woensdag gevonden in een bosgebied in Ashford, ongeveer 78 kilometer ten oosten van de plek waar ze voor het laatst werd gezien.

Woensdag werden twee verdachten opgepakt. Een 48-jarige man, die in de Britse hoofdstad werkzaam is als politieagent, zit vast op verdenking van moord en ontvoering. Een vrouw van in de dertig wordt verdacht van medeplichtigheid.

Debat

De vermissingszaak heeft in het Verenigd Koninkrijk geleid tot een debat over de veiligheid van vrouwen op straat. Veel vrouwen delen op sociale media verhalen waarin ze onder meer vertellen bang te zijn om ’s avonds alleen naar buiten te gaan en wat ze doen om zichzelf veilig te voelen.

Dat sommige mensen in eerste instantie reageerden met dat het ook niet zo slim was om alleen in het donker naar huis te lopen, kon op heel veel weerstand rekenen. „Met wie moet ik dan lopen? Een agent toevallig?!”, gaf iemand lik op stuk.



This Sarah Everard story is heartbreaking ‘She shouldn’t be walking alone at night’ Who should she walk with then? A police officer perhaps? — Vic (@vicakie) March 10, 2021

Wake voor Sarah

Duizenden vrouwen willen zaterdag een wake houden in het park waar Everard vlak voor haar vermissing doorheen liep. Tijdens deze bijeenkomst willen ze een minuut stilte houden voor Everard en andere vrouwen die door geweld om het leven zijn gekomen.

De bijeenkomst werd volgens de organisatie aanvankelijk toegestaan door de politie, maar die verklaarde later dat de wake in strijd is met de coronaregels en tot hoge boetes kan leiden. De organisatoren proberen het besluit vrijdag bij de rechtbank aan te vechten. In korte tijd werd 37.000 pond (43.000 euro) euro ingezameld voor de juridische kosten.



I can’t stop thinking about Sarah Everard. Overwhelmed with so many emotions, both on what she went through & a wake up call to women everywhere. We literally can’t let our guard down ever because it’s not a safe world out there & that is deeply fucking frightening. — ¥ 🕊 (@YasmineChanel) March 11, 2021



