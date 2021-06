Britney Spears: ‘Ik voel me een slaaf van mijn vader, wil mijn leven terug’

Na ruim dertien jaar heeft Britney Spears (39) zich uitgesproken over het curatorschap van haar vader. Ze wil dat dat stopt. Haar emotionele statement in de rechtszaal is gepubliceerd, en ze krijgt vanuit de hele wereld steun. Gisteren zei de zangeres via een audioverbinding tijdens een hoorzitting in een rechtbank in Los Angeles dat ze „haar leven terug wil”.

In 2008 kreeg de zangeres een mentale inzinking. Sindsdien staat ze onder toezicht van haar vader. „Het is dertien jaar geleden en het is genoeg. Het slaat allemaal nergens op. Ik ben klaar”, zei Spears. Een tijd geleden waren fans al bezorgd, omdat de zangeres volgens hen ‘rare’ video’s postte. Toen zei Spears dat ze „extreem gelukkig” was. Tijdens deze rechtszaak vertelde ze dat ze toen loog, en dat ze leefde onder het mom van ‘fake it ‘till you make it‘.

Britney Spears: ‘Voel me een slaaf van mijn vader’

Niet eerder sprak Spears zo eerlijk – en met zulke harde woorden – over haar situatie. „Het is mijn wens en droom dat dit allemaal stopt”, zei Spears. Ze voelt zich „een slaaf” van haar vader. „Ik ben zo boos dat ik niet kan slapen, ik ben depressief en ik huil elke dag”, zei Spears, die naar eigen zeggen werd gedwongen om de wereld te vertellen dat ze gelukkig was.

Het aangrijpende verhaal van Spears duurde ruim twintig minuten, en daarin ontkrachtte ze de beweringen dat ze aan dementie zou lijden. Ook zegt ze dat ze gedwongen lithium moest gebruiken, een medicijn „dat je gemoedstoestand moet stabiliseren. Daardoor had ik het gevoel de hele dag dronken te zijn. Ik kon niet meer voor mezelf opkomen en was bang om een gesprek aan te gaan met zowel mijn vader als moeder.”

Nu wil de zangeres haar familie aanklagen. „De mensen die mij dit hebben aangedaan, zouden hier niet mee weg mogen komen.”



MUST LISTEN: Britney Spears detailing the years of abuse at the hands of her father #FreeBritney pic.twitter.com/dxI2TO5AxW — Pat (@BarstoolPAT) June 24, 2021

Advocaat: ‘Vader mist Britney enorm’

Achteraf kwam de advocaat van de vader van Britney, Jamie Spears, ook aan het woord. Volgens hem doet het zijn client „heel veel pijn om zijn dochter zo te zien lijden”. Ook zei hij dat „meneer Spears het heel vervelend vindt om haar zo te zien, zijn dochter. Hij houdt van haar en mist haar enorm.”

Volgens Britney genoot haar vader ervan „om controle over me te hebben. Niet voor 100, maar voor 1000 procent. Ik word in feite misbruikt en dat al 13 jaar lang. Ik wil nu mijn verhaal doen, zodat iedereen misschien begrip krijgt voor de schade die mij is toegebracht. Toen en nu nog steeds.”

Spears wil ook graag nog een kind, maar ze heeft een spiraaltje, zei ze in de rechtbank. „Ik wil dat het eruit gaat maar ze willen me niet naar de dokter brengen om het te laten verwijderen.” Ze heeft twee kinderen met haar ex-man Kevin Federline, hij heeft de voogdij.



FreeBritney-beweging

De FreeBritney-beweging leeft na de getuigenis van Spears weer flink op. Al tijdens de hoorzitting verzamelden fans zich buiten de rechtbank met spandoeken. Daarop stond: „Free Britney now”. Een van de oprichters van die beweging vertelde aan de BBC dat „alles wat Britney zei hartverscheurend was”. De hashtag #FreeBritney is momenteel trending topic op Twitter.

In 2019 sprak Spears ook al met de rechter over haar vader, alleen bleven haar onthullingen toen geheim. Gisteren zei ze dat „iedereen haar verhaal mag horen”. Aan het einde van de hoorzitting kon de rechter nog geen uitspraak doen. De volgende zitting staat gepland op 14 juli.

Via sociale media hebben meerdere sterren hun steun betuigd aan Britney Spears. Zo liet Mariah Carey weten: „Britney, we houden van je. Blijf sterk!”. Carey kampte in het verleden ook met mentale problemen, waarvoor ze zich liet opnemen in een kliniek.



