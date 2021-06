Vietnam heeft geen geld voor vaccins, dus vraagt inwoners te doneren

Vietnam heeft sinds kort weer te maken met oplopende besmettingen. Een nieuwe golf raast over het land, waar nog maar 1 procent van de bevolking is ingeënt. Het land stond eerder model voor zijn aanpak van de coronapandemie, maar kan nu geen vaccins betalen. Daarom vraagt de regering de inwoners om een donatie.

Het land heeft een fonds opgericht om coronavaccins aan te schaffen, en mensen krijgen berichten op hun telefoon met het verzoek het fonds te spekken. Zo kregen ambtenaren het verzoek om een dag salaris in te leveren. En die oproepen werken: sommige inwoners geven er gehoor aan. Zij zijn namelijk overtuigd dat de economie daardoor kan blijven draaien.

Vooral de industrie in het noorden van het land is geraakt door de laatste uitbraak. Tienduizenden mensen zijn hun baan kwijtgeraakt. Aan het begin van de pandemie ontving het Aziatische land nog veel lof voor hoe zij de crisis aanpakten. Scholen gingen snel dicht, vluchten naar China gingen niet door en het land hanteerde een strikt test- en quarantainebeleid.

Geld voor vaccins in Vietnam

Op het moment zijn cafés en restaurants in grote steden als Hanoi en Ho Chi Minh-stad dicht. Grote bijeenkomsten zijn niet toegestaan. Die maatregelen zijn ingevoerd omdat het aantal besmettingen sinds april is verdrievoudigd, tot bijna 9000. Vergeleken met buurlanden is dat laag, maar als je de vaccinatiegraad ernaast zet, is de zaak een stuk serieuzer. Andere landen in de regio zijn namelijk een stuk verder met vaccineren. Zo heeft China onlangs een coronavaccin voor kinderen goedgekeurd.

Dit jaar wil de communistische regering van Vietnam 150 miljoen doses regelen. Dat gaat het land 1,1 miljard dollar kosten, maar dan zou 70 procent van de bevolking een prik kunnen krijgen. In de begroting is echter maar 630 miljoen dollar gereserveerd voor de vaccins.

Daarom is de financiële bijdrage van de bevolking noodzakelijk, vindt premier Pham Minh Chinh. Tot vandaag hadden 231.000 mensen en organisaties in totaal 181 miljoen dollar gedoneerd en bedrijven hebben 140 miljoen toegezegd. Ook het nationale voetbalteam heeft – letterlijk – een duit in het zakje gedaan. Zij doneren 300 miljoen Vietnamese dollar. Niet alle Vietnamezen hebben er overigens vertrouwen in dat het geld op de juiste plek terechtkomt.



