NVJ krijgt dreigmails na uithaal Wilders: ‘Alle journalisten moeten dood’

Nadat Wilders journalisten ‘tuig van de richel’ noemde en journalistenvakbond NVJ aangaf met hem in gesprek te willen, heeft de organisatie flink wat dreigmails ontvangen. En daar staan niet zomaar wat bedreigingen in, nee, in een mail staat zelfs dat alle journalisten dood moeten.

„Dit is dus wat veel van onze collega’s op dagelijkse basis in de mail en op sociale media te horen krijgen”, zei NVJ-secretaris Thomas Bruning vandaag op NPO Radio 1. Hij las een van de mails voor, waarvan de schrijver dus van mening is dat journalisten dood moeten.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De @nvj wil met Geert Wilders in gesprek na zijn ‘tuig van de richel’-tweet. @thomasbruning vertelt bij @SpraakmakersOp1 dat er vooralsnog geen reactie op de uitnodiging is. “8 op de 10 journalisten wordt geïntimideerd, onderzocht @persveilig. Zo legitimeer je die intimidatie." pic.twitter.com/uBAAZ2N8vI — NPO Radio 1 (@NPORadio1) June 8, 2021

Geweld tegen journalisten

De afgelopen tijd lijken geweldsincidenten tegen journalisten en persfotografen steeds vaker voor te komen. Ze krijgen in ieder geval meer media-aandacht. Het meest recente incident betrof een persfotograaf. Iemand duwde hem met een shovel de sloot in, met auto en al. Even daarvoor was te zien hoe mensen bij kerkdiensten in bijvoorbeeld Urk en Krimpen aan den IJssel journalisten schopten en belaagden.

Afgelopen week bleek dat acht op de tien journalisten weleens agressie meemaakt. Ze worden dan mishandeld of bedreigd. Dertig procent maakt dat zelfs maandelijks of vaker mee.

Wilders: ‘Tuig van de richel’

Even nadat het nieuws over de vele geweldsincidenten tegen journalisten bekend werd, trok Wilders naar Twitter. „Journalisten zijn – uitzonderingen daargelaten – gewoon tuig van de richel.” Mogelijk reageerde hij hiermee op publicaties in het NRC over vermeend seksueel wangedrag van PVV-parlementariër Dion Graus. Thierry Baudet deed ook een duit in het zakje, retweette Wilders’ tweet en schreef: „Is zo.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Sociale media stroomden vol met verontwaardigde reacties, omdat het leek alsof de PPV’er het geweld tegen journalisten goedpraatte. Daarop gaf de NVJ aan in gesprek te willen gaan met Wilders, over de manier waarop hij journalisten benadert en vooral in openbare uitingen doorlopend afkraakt. Maar de PVV-voorman is nog niet op de uitnodiging ingegaan, aldus Bruning.