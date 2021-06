Sywert van Lienden hakt zelf de knoop door en zegt CDA-lidmaatschap op

Sywert van Lienden, die miljoenen overhield aan zijn zogenaamd ‘belangeloze’ mondkapjesdeal, heeft zelf de knoop doorgehakt. Hij zegt, na „goed overleg”, zijn CDA-lidmaatschap op.

Volgens Van Lienden had hij de details over de omstreden deal gemeld bij de integriteitscommissie van het CDA, maar dat klopt niet. Hij sprak er wel over met een vertrouwenscommissie, maar niet per se omdat hij het wilde ‘opbiechten’. Dat gesprek ging namelijk over zijn mogelijke kandidaatschap voor de Tweede Kamer. Later, voordat de kandidatenlijst opgesteld werd, besloot hij zich toch niet verkiesbaar te stellen.

Het gesprek tussen Van Lienden en de vertrouwenscommissie was, de naam zegt het al, vertrouwelijk. Dus deelden zij de info over de mondkapjesdeal niet met de partij. Van Lienden zelf dacht dat hij zijn melding wél bij het juiste loket had gedaan, is te lezen in een verklaring. Het partijbestuur gaat daarbij uit van zijn „goede intenties”.

‘Moeilijke periode’ voor CDA, ook vanwege Omtzigt

Het ministerie van Volksgezondheid doet nader onderzoek naar de mondkapjesdeal. Door op te stappen hoopt Van Lienden te voorkomen dat de partij daarbij betrokken wordt. „Gezien de moeilijke periode waarin het CDA zich momenteel bevindt, vind ik het verstandiger dat de partij al haar aandacht en energie besteedt aan de toekomst van het christen-democratie.”

Die ‘moeilijke periode’ is misschien een understatement. Het CDA lijkt de laatste tijd namelijk klap op klap te moeten verduren. Eerst dus CDA-lid Van Lienden, die via zijn mondkapjesdeal miljoenen euro’s in eigen zak stook. Toen Pieter Omtzigt: er kwam een interne memo van hem naar buiten, waarin hij fel uithaalde naar de partij.

In de notitie schrijft Omtzigt hoe hij werd tegengewerkt in de partij en zich er soms zelfs „onveilig” voelde. Zo toont hij scheldkanonnades uit verschillende appgroepen, waarin men Omtzigt onder meer voor „teringhond, psychopaat, zieke man, eikel, gestoord, labiel” uitmaakt. Niet veel later zei Omtzigt dat hij het CDA verlaat, en doorgaat als onafhankelijk Kamerlid.



Je partijlidmaatschap 'in goed overleg' opzeggen gaat zo:

Sywert van Lienden: "Ik zeg mijn CDA-lidmaatschap op"

Partijsecretaris: "oké"

Alle twee: "goed overleg" — Piet Burgering (@PietBurgering) June 17, 2021

Tweede Kamer: ‘Van Lienden moet geld mondkapjesdeal terugstorten’

Eerder deze week besloot de Tweede Kamer dat Van Lienden het geld dat hij heeft ‘verdiend’ met de mondkapjesdeal moet terugstorten. Hij en zijn zakenpartners Bernd Damme en Camille van Gestel hebben zich „op oneigenlijke gronden verrijkt”, staat in een motie van DENK-leider Farid Azarkan. De Kamer nam de motie met ruime meerderheid aan, maar gaat de terugbetaling nu niet afdwingen.

Azarkan zei ook dat Van Lienden te veel geld vroeg voor de mondkapjes, en dat hij slechte kwaliteit leverde. Ondertussen deed hij in de media alsof dat belangeloos was, maar hij wilde eigenlijk winst maken. De DENK-leider diende daarom nog een motie in, waarin stond dat de deal ongemaakt moet worden. Dat zou dan gebeuren op basis van wetten waarin staat dat de overeenkomst nietig verklaard kan worden als er sprake is van bedrog of een oneerlijke voorstelling van zaken. Deze motie kreeg geen steun.