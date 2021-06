Je kunt in Nederland straks de duurste hamburger ter wereld kopen

De duurste hamburger ter wereld is vanaf volgende week te koop in Nederland. Een restauranteigenaar wil de peperdure burger lanceren op het 30-jarig jubileum van zijn bedrijf.

Vanaf maandag 28 juni kun je een hamburger met een waarde van 5000 euro opeten, als je eens trek hebt in een écht goede burger. En die kun je gewoon in Nederland halen. In het Gelderse Voorthuizen, om precies te zijn. Daar staat de zaak van de 33-jarige ondernemer Robbert Jan de Veen. Hij nam ‘De Daltons’ over van zijn ouders, die de zaak in 1991 openden.

Recordbrekende hamburger

De Veen staat bekend om het winnen van prijzen. Zo won hij in 2020 de prijs voor het lekkerste lunchgerecht van Nederland, pakte hij bronzen medailles voor zijn hotdog, loaded fries en tosti en haalde hij zilver tijdens Best Burger Benelux. Nu wil hij een wereldrecord aan zijn prijzenkast toevoegen met de duurste hamburger ter wereld.

De duurste hamburger ter wereld is nu te koop in Amerika, waar iemand een hamburger van 4100 euro maakte. „Dat kan ik beter, dacht ik”, zegt De Veen. En dus maakt hij ‘The Golden Boy’, een bijzondere hamburger met een waarde van 5000 euro. En je krijgt zeker waar voor je geld.

The Golden Boy

De burger zelf is gemaakt van 100 procent Wagyu A5 vlees. Verder komt er onder meer Beluga kaviaar, king crab, Spaanse Paleta Ibérico, witte truffel, Engelse cheddar van Wyke Farms, en barbecuesaus gemaakt met Kopi Luwak koffie en Schotse Macallan whisky op de burger. Het broodje is gemaakt van Dom Pérignon champagnedeeg en de hamburger wordt ook nog belegd met bladgoud. Ook zijn alle overige ingrediënten op luxueuze wijze bereid.

Mocht je daar 5000 euro voor overhebben, loop je niet zomaar even naar binnen om deze te bestellen. „Omdat het even duurt voordat we de ingrediënten in huis hebben, is er waarschijnlijk een wachttijd van twee weken.” Aanstaande maandag zal een mystery gyest de hamburger als eerste opeten. Die moet overigens wel met zijn handen eten. „Dat hoort gewoon. Het leuke is dat door het bladgoud je vingers naderhand helemaal verguld zijn.”

Voedselbank

De opbrengst van die eerste Golden Boy gaat naar de Voedselbank. „Het is natuurlijk gek om 5000 euro voor een burger te betalen”, zegt De Veen. „Maar het is nog gekker dat in Nederland dit jaar meer dan 160.000 mensen gebruikmaken van de Voedselbank, een toename van 7 procent. Daar willen we aandacht voor vragen.”