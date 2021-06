Memphis-documentaire maakt veel los: ‘Eenzaam bestaan’

De documentaire over voetballer Memphis Depay, die gisteravond werd uitgezonden, bracht de kijker dichter dan ooit bij een voetballer. Maar de documentaire Met beide benen en Memphis Depay kunnen ook rekenen op de nodige kritiek.

De documentaire van BNNVARA volgt de nummer tien van het Nederlands elftal vanaf het moment dat hij zijn kruisbanden afscheurt. Jessica Villerius, de maker van de film (ook maker van De Kinderen van Ruinerwold), werd twee dagen na het ontstaan van de kwetsuur gebeld door de speler van toen nog Olympique Lyonnais. „Het was een beetje zoeken en dansen. Van wat kunnen we doen? Maar uiteindelijk wist ik dat hij me vertrouwde”, zo vertelde Villerius afgelopen vrijdag op NPO Radio 1.

Eenzaamheid Memphis

De documentaire draait vooral om de eenzaamheid die komt kijken bij het bestaan van een voetballer. Als de documentaire in 2019 start met de blessure in de wedstrijd tegen Stade Rennais, komt dit gelijk naar voren. Zijn moeder, Cora, belt hem zodra ze het nieuws ontvangt. Had zij dat niet gedaan, dan had Memphis met niemand gebeld, zo vertelt hij.



Je kunt nog uren, dagen, maanden documentaires over #MemphisDepay maken, maar z'n vader heeft zo'n diepe wond geslagen… De echte Memphis zit heel ver en ik heb het idee dat hij voor zichzelf al onbereikbaar is. Laat staan dat hij zich open stelt voor anderen. Eenzaam bestaan. — Heleen B (@HeleenBervoets) June 20, 2021

Op Twitter zijn er dan ook veel positieve reacties op de uitzending te lezen. Vooral Memphis’ karakter komt goed en duidelijk naar voren in de docu. Daarbij roemt men ook het vermogen van Villerius om dicht bij de voetballer te komen.



Geen idee wat ik er nu van vind maar ik heb wel een dik uur met waardering, afgrijzen, verwondering maar vooral met volle aandacht naar Memphis gekeken. Die Jessica Villerius kan wel wat! #metbeidebenen — Toon Schuiling (@ToonSchuiling) June 20, 2021

Kritiek van René van der Gijp en Johan Derksen

Desondanks heeft een groot deel van Twitterend Nederland een storende uitzending moeten uitzitten. Gisteravond al reageerden de vaste tafelgasten van Veronica Inside en De Oranjezomer op de documentaire van Memphis Depay. „Wat je zo’n jongen gunt, is gewoon een leuke vrouw en twee kinderen”, zegt René van der Gijp doelt daarmee op het onvermogen om te relativeren. „Ik denk dat dat hem goed zou doen. Want nu blaast hij alles op, zijn moeder blaast alles op.”

Ook collega Johan Derksen heeft bepaald niet genoten van de documentaire. „Ik had een mening over die jongen. En door deze documentaire is die mening volledig bevestigd”, zo opent Derksen. Ook de suggestie dat Memphis respect verdient voor hoe hij zich uit zijn moeilijke jeugd heeft ontworsteld, slaat ‘de snor’ met harde hand neer. Zo constateert Derksen: „Ik word heel erg moe van de verhalen van iedereen die een moeilijke jeugd heeft gehad. Die mogen zich hun hele leven raar gedragen. Hij is niet de enige in ons land die een problematische jeugd gehad heeft.”



#MemphisDepay doet alsof hij uit da hood van the Bronx komt… dat is niet zo, verre van… pic.twitter.com/g4HI52WSaG — Sjuul Kappen (@Kappensjuul) June 20, 2021

Vanavond neemt Memphis Depay het met het Nederlands elftal op tegen Noord-Macedonië in de laatste groepswedstrijd op het Euro 2020. In de afgelopen twee wedstrijden op het EK scoorde de aanvaller van FC Barcelona één goal.