‘Moordenaar’ Poetin wenst Joe Biden eigenlijk iets heel aardigs toe

De relatie tussen Rusland en de VS wordt er niet beter op sinds Joe Biden president is. Joe Biden beaamde tijdens een interview dat hij Poetin als een ‘killer’ ziet, een ‘doder’ dus, of moordenaar zelfs, zoals het nu rondgaat. En Poetin? Die reageert stoïcijns, zoals hij wel vaker doet.

De Russische president Vladimir Poetin heeft laconiek gereageerd op uitspraken van zijn Amerikaanse collega Joe Biden. Die bevestigde deze week dat hij Poetin ziet als „moordenaar”. Poetin zei op televisie dat de Amerikaan waarschijnlijk zijn eigen eigenschappen aan hem toeschrijft en wenste Biden een goede gezondheid toe.

„Ik vind dat als een bedreiging klinken”, deelt iemand op Twitter.

If it sounds like a threat, it’s not an accident.

De uitspraken van Biden hebben in Rusland geleid tot veel beroering. Een woordvoerder van het Kremlin zei eerder vandaag dat de Amerikaan duidelijk niet geïnteresseerd is in verbeteren van de relatie met Moskou. De Russische ambassadeur in de VS keert zaterdag terug naar Moskou voor overleg over de relatie tussen de landen, die volgens de ambassade dreigt „in te storten”.

Ze willen excuses van Biden en dat hij z’n „ongemanierde uitlatingen” terugneemt.

Biden must apologize and take back “boorish” allegations that Putin is a killer, top Russian official says, per@tonyhalpin.

Summoning their ambassador from the US “won’t be the last, unless there is an explanation and an apology from the American side.”https://t.co/RzUGPNOU8F

— Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) March 18, 2021