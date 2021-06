Steeds meer jongeren krijgen celstraf opgelegd, jeugdgevangenissen soms overbezet

Jongeren krijgen steeds vaker een celstraf opgelegd. Jeugdgevangenissen raken hierdoor steeds voller en zijn soms zelfs overbezet. Dat blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd

Van de minderjarigen die door de rechter worden veroordeeld, krijgt bijna 25 procent een celstraf opgelegd. Een forse stijging ten opzichte van 2015 want toen kreeg zo’n 13 procent een celstraf van de rechter.

Ook de lengte van de celstraffen neemt toe. Gemiddeld zaten veroordeelde jongeren in 2018 vijftig dagen vast. In 2020 lag dat gemiddelde op 86 dagen.

Aantal ernstige delicten neemt toe

Hoewel jeugdcriminaliteit de afgelopen jaren in brede zin afnam, worden er dus meer en hogere celstraffen opgelegd. Dat komt vermoedelijk doordat het aantal ernstige delicten juist toeneemt.

De grotere instroom in combinatie met de langere celstraffen baart de Inspectie Justitie en Veiligheid zorgen. „Het zorgt voor een enorme plaatsingsdruk op de capaciteit van de jeugdinstellingen”, zegt de toezichthouder tegen NOS. „Hierdoor zien we problemen wanneer er piekbelasting is, bijvoorbeeld als er op een dag een groep jongeren geplaatst moet worden.” Op dat soort momenten lopen jeugdinstellingen volgens de inspectie tegen de grens van hun capaciteit aan.

Toenemende aantal celstraffen heeft gevolgen voor veiligheid

Als gevolg van het toenemende aantal celstraffen, komen jongeren niet altijd op de best passende plek terecht. „Jongeren kunnen niet doorstromen naar de specialistische afdelingen of naar een afdeling voor langdurig verblijf.” Dat heeft volgende inspectie niet alleen gevolgen voor de jongeren, „maar ook voor de interne veiligheid en die van het personeel.”

De ontwikkelingen baren ook advocaten en belangenorganisaties zorgen. Jongeren zouden na een celstraf vaak slechter naar buiten komen dan ze naar binnen gingen. „Het zorgt voor een tijdelijke veilige situatie zolang de jongere tussen vier muren zit, maar daarna komt die weer naar buiten met een grote achterstand en is de kans op recidive groot”, zegt kinderrechtenjurist Maartje Berger tegen NOS.