Verbod voor Hongaarse homostellen om kind te adopteren: ‘Zwarte dag’

Je zou het soms bijna vergeten wanneer je in een land woont waar homoseksuelen, net als iedereen, gewoon kunnen trouwen en kinderen adopteren. Maar er zijn dus ook landen waar dat verboden is.

Hongarije verbiedt homoparen het adopteren van kinderen. Het parlement nam een wet aan die koppels van hetzelfde geslacht en andere ongehuwde stellen uitsluit van adoptie.



Hungary has just banned same-sex couples from adopting. A new law strips non-married couples of the right to adopt and Hungary doesn’t allow gay marriage. It's yet another attack on the rights of the country's LGBT community 🏳️‍🌈 https://t.co/fWK5ilVgxt — Jean Mackenzie (@jeanmackenzie) December 15, 2020

Homostellen niet

Een ruime meerderheid schaarde zich achter het voorstel van de aartsconservatieve premier Orbán. Diens Fidesz-partij heeft een tweederdemeerderheid in de volksvertegenwoordiging.

In de regel kunnen voortaan uitsluitend gehuwde stellen kinderen adopteren. Alleenstaanden en familieleden hebben speciale toestemming nodig van de autoriteiten. In Hongarije is het huwelijk niet opengesteld voor homo’s. Het gaat sowieso niet heel goed met de homo-acceptatie, bleek vorig jaar onder andere door een reclame van Coca-Cola. De #loveislove was/is ver te zoeken in het voormalige Oostblok-land.



Coca-Cola advert featuring gay couples kissing causes outrage and boycotts in Hungary https://t.co/YiZy3oKZma — The Independent (@Independent) August 6, 2019

Adoptie door homoseksuele en lesbische stellen was tot nu toe mogelijk als een partner zich als alleenstaande meldde.

Grondwet

Het parlement wijzigde ook de grondwet met onder meer een nieuwe definitie voor gezin als de unie van een vader die een man is en een moeder die een vrouw is. Hiermee worden alternatieve gezinstypes uitgesloten.

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International spreekt over een nieuwe aanval op de Hongaarse niet-heterogemeenschap en over een zwarte dag voor de mensenrechten. Deze discriminerende nieuwe wetten zijn onder de dekmantel van de coronapandemie door het parlement gejaagd, constateert de Hongaarse afdeling van de organisatie. Op social media reageren mensen erg verdeeld op het nieuws. De een noemt het ‘good news’, anderen stellen voor om Hongarije uit de EU te gooien.



Hungary should be thrown out of the Council of Europe clearly in violation of the…https://t.co/GQErm4gmPO. — 🇪🇺 M Lukhman 🇬🇧 🇮🇳 🔶 #RejoinEU (@LukhmanM) December 15, 2020

Polen

Polen was afgelopen jaar ook veel in het lghbti-nieuws. Sommige steden hebben speciale homovriendelijke zones gekregen, al is er ook een stad die juist een homovrije zone instelde. Tot grote boosheid van zusterstad Nieuwgein, die de stad meteen ontvriendde.