Hongaarse anti-gay Europarlementariër komt weg met xtc bij mannenorgie

De Hongaarse Europarlementariër die in november werd betrapt op een Brussels seksfeestje waar de coronaregels werden overtreden, komt ervan af met een boete. De ‘gangbang-politicus’ wordt niet vervolgd voor de drugs die hij in zijn rugzak had. Er waren beelden van zijn vlucht waar met name zijn hoofddeksel opviel, maar die zijn inmiddels van internet verwijderd.



What's awesome is that Jozsef Szajer had a rainbow bobble-hat. — FFS World Cup (@FFSWorldCupHQ) March 26, 2021

Iedereen heeft zo z’n eigen uitlaatklep. De een houdt van hardlopen in het bos, een ander luistert naar hardcore op z’n zolderkamer en anderen gaan naar seksfeestje in kelders. Ieder z’n ding. Maar als je in het Europese Parlement zit dankzij een zeer conservatieve achterban en je ook nog eens drugs bij je hebt, wordt het ineens een heel andere – en publieke – zaak.

Orgie met Europarlementariër



🍵🍵🍵 József Szájer, Hungarian MEP and founding member of Fidesz was caught in an orgy with 25 people, mainly men, and drugs in Brussels this weekend. Fidesz is the party of Hungarian PM Orbán, protector of conservatism and actively fighting against our LGBTQ+ siblings. (1/x) pic.twitter.com/yHh6iVdIEi — Asher Serrana 😷 🌻 (@AsherSerrana) December 1, 2020

De politie viel in december binnen bij een orgie boven een kroeg in de binnenstad na klachten van buren. Agenten troffen een stuk of twintig mannen in (semi-)adamskostuum aan. Europarlementariër József Szájer, van de in homorechten en drugsbeleid aartsconservatieve Hongaarse regeringspartij Fidesz, probeerde tevergeefs te ontkomen via de regenpijp. Bij zijn aanhouding vond de politie verdovende middelen in zijn rugtas. Volgens Brusselse media ging het om xtc. „Ik bied mijn excuses aan aan mijn familie, mijn collega’s en de mensen die op me stemmen”, zei hij na z’n arrestatie.

Boete voor Europarlementariër

Szájer ontkende dat de drugs van hem waren en zei dat ze in zijn tas waren gestopt. Het politie-onderzoek heeft niets opgeleverd en is nu afgesloten, meldt de krant La Dernière Heure. Wel heeft de Hongaar een boete van 250 euro gekregen voor het schenden van de coronaregels.

De Hongaar heeft zijn zetel in het Europees Parlement opgegeven en zijn politieke carrière in Hongarije lijkt voorbij, maar hij is wel een straaticoon geworden.



Beelden op Vlaamse televisie

Vorige week ging een video rond op social media. Te zien was hoe József Szájer vluchtte voor de politie en even later werd aangehouden. Vooral zijn outfit viel op, met name zijn gebreide regenbooghoed. „Priceless”, reageerden mensen op Twitter. Ook kwamen veel regenbogen voorbij. „Dit wordt een internethit”, voorspelde iemand.



😂😂😂😂😂🥳🌈🌈🌈 — Ani ta, ani tamta. (@anita_fogler) March 25, 2021



Maar de video is inmiddels verwijderd.



