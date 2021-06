Handig? Ministerie denkt na over vaccinatielocaties op festivals en in horeca

Wat denk je ervan: tussen je vijfde en zesde biertje door op een festival, je even laten vaccineren? Dat is een van de opties die de GGD samen met het ministerie van Volksgezondheid bekijkt. Oké, misschien zonder dat biertje dan. Maar de GGD en het ministerie zijn wel op zoek naar ‘andere manieren’ om mensen te verleiden tot een coronaprik. Volgens een woordvoerder gaat het daarbij ook om vaccinatielocaties op festivals en in de horeca.

Op dit moment zet de GGD al wel mobiele priklocaties in, zoals bussen. Die gaan naar plekken waar minder mensen komen opdagen voor een prik, zoals „wijken met een lage sociaal-economische status”. Zo werden in Rotterdam al prikacties op de markt gehouden. „Het verschilt echt per regio”, meldt de woordvoerster van het ministerie. „Niet overal zijn dit soort acties nodig.”

Vaccinatie op festival of in horeca

60-plussers zijn bijna allemaal bereid zich te laten vaccineren, of hebben dat al gedaan. Maar onder jongeren ligt dat percentage een stuk lager. Zij zitten ofwel niet te wachten op een prik, of zien het nut er niet zo van in. Daarom moeten zij, volgens het ministerie, meer ‘verleid worden’ om zich te laten vaccineren. Vandaar dat ook de optie voor prikacties op festivals en in de horeca op tafel liggen.

„Er wordt nu al van alles bekeken, besproken en onderzocht”, aldus het ministerie. „En deze zomer, als de massale vaccinatiecampagne achter de rug is, wordt gekeken welke opties richting welke doelgroepen nodig zijn.” Nog een optie is een landelijke campagnedag. Dan wordt het belang van vaccinatie nog eens extra onder de aandacht gebracht.



🚨 Iedereen uit 1️⃣9️⃣9️⃣6️⃣: jullie zijn vanmiddag al aan de beurt! Om 13:00 uur staat de website voor je open. #PlanDePrik online en 🗣 zegt het voort! 👉 https://t.co/Gymdf4GlTA pic.twitter.com/s9H2ek5zQm — Hugo de Jonge (@hugodejonge) June 15, 2021

Maar je kunt niet zomaar binnenlopen bij zo’n mobiele vaccinatielocatie. Je moet dan wel aan aan de beurt zijn (geweest). „Er wordt natuurlijk wel gekeken of je al een uitnodiging hebt gehad. Als je bijvoorbeeld 18 bent, dan moet je gewoon wachten tot je bent opgeroepen.”

Ook is dit niet een reden om je vaccinatie uit te stellen, zodat je er iets speciaals van kan maken. Het is belangrijk dat je gewoon een afspraak maakt zodra je de uitnodiging krijgt, benadrukt de woordvoerster. „De mobiele locaties zijn echt bedoeld voor de ‘witte plekken’ op de kaart, waar we mensen met de uitnodiging niet goed kunnen bereiken.”

Mobiele vaccinatielocatie

Eerder vandaag bleek al dat het ministerie dus prikbussen wil inzetten om de vaccinatiegraad op te krikken. Die gebruiken ze nu al in bijvoorbeeld Amsterdam, Rotterdam en Utrecht, om dak- en thuislozen in te enten. Maar over een paar weken zouden die bussen ook naar andere plekken in het land moeten gaan. Bijvoorbeeld gebieden waar (nog) niet veel mensen zich hebben laten inenten. Volgens de RIVM zijn dat vooral achterstandswijken en christelijke gemeentes.

De bussen rijden ook rond om mensen te informeren over het virus. Wil je, na het praatje, toch een vaccinatie, dan kan dat meteen. Je hoeft geen afspraak te maken.