Horeca schreeuwt om werknemers, daarom een campagne

Cafés en restaurants staan te springen om nieuwe werknemers. Eigenaren zitten met de handen in het horecahaar. Daarom wordt voor de horeca een wervingscampagne begonnen. De naam: ‘Werken in de horeca, elk dag ’n feestje’.

Het zijn uitzonderlijke tijden, meldt Koninklijke Horeca Nederland (KHN), dat de campagne uit de grond stampte. Na maanden gesloten te zijn geweest – op afhalen en bezorgen na – zijn de meeste horecazaken weer open. Half Nederland holde enthousiast naar een terras. Maar ja, wie tapt dat koele biertje in? Of wie bakt de uitsmijter waar je zo’n trek in hebt?

Horeca heeft groot personeelstekort

Terwijl gasten staan te springen om dat versgetapte biertje, staan horecaondernemers te springen om nieuwe medewerkers. Met de nieuwe campagne ‘Werken in de horeca, elke dag ’n feestje’ maakt de bond zich hard voor het terugdringen van het personeelstekort. Door middel van ‘inspirerende content, tools, tips & tricks’ helpt KHN horecaondernemers om de juiste mensen te vinden. Zo moet de horeca straks weer op volle toeren kunnen draaien. Dat laatste zit er dik in, want het kabinet denkt aan 26 juni om de volgende reeks versoepelingen in te laten gaan. Dat heeft zeker gunstige gevolgen voor de horeca. Maar ja, nu dat hoognodige personeel nog zien te vinden.



Nu we steeds weer een beetje meer open mogen, zien we dat het vinden van goed personeel een uitdaging is. Hoe vind én behoud je nieuwe medewerkers? En hoe vind je die horecatijger die voor jou het verschil gaat maken? KHN geeft tips! #komwerkenindehoreca https://t.co/R0x0nBrBFr pic.twitter.com/z2D3tM5GJD — KHN (@KHN) June 13, 2021

Gezocht: van afwasser tot sterrenchef

De koninklijke bond gaat vanaf vandaag actief campagne voeren om werken in de horeca en het volgen van horecaopleidingen te promoten. Daarbij richt KHN zich „zowel op gemotiveerde tijdelijke krachten, als doorgewinterde horecaprofessionals”. KHN-voorzitter Robèr Willemsen: „Van afwasser tot sterrenchef. We roepen mensen met een passie voor de horeca op om te komen werken in onze mooie branche. Want werken in de horeca, dat is elke dag ’n feestje. Met de tools, tips en tricks op onze website bieden we horecaondernemers handvatten om in hun eigen omgeving op zoek te gaan naar nieuwe medewerkers.” In de toolkit vinden ondernemers verschillende campagne-uitingen die zij zelf kunnen gebruiken en delen op sociale media.

Horeca wil weer een feestje bouwen

De gedachte achter de nieuwe KHN-campagne is eenvoudig en dat wat heel Nederland zo graag wil: laten we er weer ’n feestje van maken.

Door het coronavirus hebben veel horecaondernemers hun medewerkers echter moeten ontslaan. Dat was dus allerminst een feestje. De financiële compensatie van de overheid dekte volgens KHN bij lange na niet alle (personeels)kosten. Uit recent onderzoek van de bond zelf blijkt dat 58 procent van de horecaondernemers nu minder medewerkers in dienst heeft dan voor de coronacrisis. Gemiddeld is er een afname van 42 procent. Een aanzienlijk deel van hen is uitgestroomd naar andere sectoren. Die krijgt de horeca niet zomaar terug.

