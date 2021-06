Griekse moordenaar verzint brute aanval op vrouw en kind

Griekenland haalt opgelucht adem nadat de 33-jarige piloot Babis Anagnostopoulos heeft bekend zijn eigen vrouw te hebben vermoord. De Griek verklaarde eerst dat de moord plaatsvond tijdens een overval op zijn gezin van een buitenlandse ‘gang.’

Na het overlijden van de Britse Caroline Crouch op 11 mei jongstleden, verklaarde Anagnostopoulos dat er was ingebroken in het huis. Daarbij zouden drie overvallers het koppel hebben vastgebonden, hebben beroofd van 15.000 euro en de vrouw des huizes hebben vermoord. Het politieonderzoek in de hoofdstad van Griekenland liep stroef in dagen die volgden verliep stroef. Zo werd een Georgiër opgepakt, maar was er geen enkel spoor van de 15.000 euro die zou zijn gestolen.

Om het verhaal van de Griekse piloot te kunnen bevestigen, maakte de Atheense politie gebruik van de data van de verschillende mobiele apparaten in het huis. Zo toonde smartwatch van de vrouw in kwestie aan dat zijn nog leefde nadat de overvallers zouden zijn vertrokken. Dit terwijl zíjn telefoon aangaf dat hij in huis rondliep, terwijl hij vastgebonden op een stoel zou zitten. Sterker nog, terwijl Anagnostopoulos vastgebonden zou hebben gezeten, heeft hij zijn telefoon gebruikt.

En dus werd de piloot donderdag gearresteerd op verdenking van moord op zijn eigen vrouw. Het meest gruwelijke is nog wel dat zijn arrestatie plaatsvond bij de een herdenkingsdienst van de overleden vrouw van Anagnostopoulos. Een paar minuten voor de arrestatie is hij nog gezien terwijl hij de moeder van Crouch omhelst. Ook plaatste de man uit Griekenland een paar dagen na de moord een bericht op sociale media met de tekst: „Voor altijd samen. Vaarwel, mijn liefde.”

Babis Anagnostopoulos has since been arrested and confessed to killing his wife Caroline Crouch, Greek police say.

Read more about this story: https://t.co/UZud6VBoFL pic.twitter.com/aW4HKeyYIl

— Sky News (@SkyNews) June 18, 2021