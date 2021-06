Springsteen treedt vanaf 26 juni tot 4 september op met zijn show Springsteen on Broadway in New York. Kaartjes gaan als warme broodjes over de toonbank en vinden gretig aftrek in Amerika en Canada. De enige voorwaarde voor het mogen bezoeken van een concert van de rocklegende is dat je volledig gevaccineerd bent.

FDA

Het probleem voor veel Canadezen en andere buitenlandse fans is dat sommigen niet het ‘juiste’ vaccin hebben gekregen. Er mogen namelijk alleen fans naar binnen die een dubbele dosis Pfizer-BioNtech of Moderna hebben gekregen, of eenmaal het Johnson & Johnson-vaccin. AstraZeneca staat niet op de lijst.

Live luisteren naar megahits als Born in the USA., I’m on Fire of The River gaat dus niet met AstraZeneca in je arm. Je komt het theater simpelweg niet binnen. Dat heeft alles te maken met de richtlijnen van de FDA, de Food and Drug Administration. Deze Amerikaanse overheidsinstantie keurt de kwaliteit van voedsel en medicijnen en AstraZeneca is in de Verenigde Staten niet door de keuring gekomen.

AstraZeneca in Canada

Een klap voor met name Canadese fans. In Amerika zelf zijn er geen mensen geregistreerd die gevaccineerd zijn met AstraZeneca, maar in Canada zijn er zo’n 3 miljoen AstraZeneca-prikken uitgedeeld aan pakweg 1,7 miljoen mensen. Daar zitten heel wat Springsteen-fans tussen, die nu op hun neus kijken.

Vaccindiscriminatie

De Canadese krant Toronto Star uitte haar ongenoegen al met de kop ‘Burn in the USA’. Ook maakte de Canadese infectioloog Zain Chagla in de krant duidelijk dat het Johnson & Johnson-vaccin nagenoeg gelijk is aan AstraZeneca en dat het afkeuren van AstraZeneca ‘willekeur’ is. Daarom roept hij wereldleiders op om de mensen vertrouwen te geven in hun prik. „De mensen mogen niet het gevoel krijgen dat ze gediscrimineerd worden.”

Niet alleen bij de concerten van Bruce Springsteen kom je niet binnen met AstraZeneca, ook bij live opnames van onder meer tv-shows Saturday Night Live en The Late Show with Stephen Colbert kun je buiten blijven staan.