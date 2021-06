Rutte op persconferentie: Bijna alle maatregelen verdwijnen

Zo goed als alle coronamaatregelen gaan eraan vanaf zaterdag 26 juni. Zo gaat de mondkapjesplicht in binnenruimtes vanaf 26 juni verdwijnen. En, verzekert Rutte: „Alles wat op 1,5 meter kan, kan dan weer.”

De 28e persconferentie heeft de sfeer van een aankondiging dat een boyband gaat stoppen. De boodschap die demissionair minister-president Mark Rutte en demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge is er dan ook één die uitzicht biedt op het definitieve einde van de coronacrisis. Zo zal dit voorlopig de laatste persconferentie zijn. Desondanks zal gedurende de zomer één van de vier betrokken ministers updates verzorgen.

Op 30 augustus besluit het kabinet of ook de laatste basisregels er af kunnen. „Dat is nog niet met zekerheid te zeggen,” vertelt De Jonge. Het onderwijs bijvoorbeeld moet dan ook met beide scenario’s rekening houden voor na de zomervakantie. De onbekende factoren die daarbij meespelen zijn de terugkerende vakantiegangers, de verschillende varianten, het herfstweer en de vaccinatiebereidheid. En dus blijft het devies van Rutte: „We zijn er bijna, maar nog niet helemaal.”

Horeca onbeperkt open op 1.5 meter

Rutte laat weten dat het bovenverwachting goed gaat in Nederland: „We durven de volgende stap uit het openingsplan eerder te zetten en er kan meer dan we dachten.” Dat betekent dat alleen de basisregels in nog acht moeten worden genomen. Maar dat overal waar 1.5 meter mogelijk is, een verder volledige opening weer kan. Zo kunnen horecagelegenheden hun zaak vullen voor zover de 1.5 meter in acht kan worden genomen. Daarbij dus ook zonder vaste openingstijden. Dit alles geldt ook voor thuissituaties. Daar is geen maximaal aantal meer van toepassing.

Mondkapjes verdwijnen bijna helemaal

De mondkapjes verdwijnen eigenlijk overal. Maar, er zijn een paar bijzonderheden. Zo is bij contactberoepen 1.5 meter niet mogelijk. Maar omdat hier een afspraak altijd verplicht is, is een mondkapje niet meer verplicht. Helaas blijft het onderwijs achter in deze ontwikkeling. Daar geldt tot de zomervakantie gewoon een mondkapjesplicht. Hetzelfde geldt, zoals verwacht, voor het openbaar vervoer en voor vliegvelden. Zeker met het vooruitzicht op meer reisbewegingen, is de 1.5 meter daar vaak niet te waarborgen.

Evenementen met toegangsbewijs, zonder 1.5 meter

Verder kunnen evenementen ook weer doorgang vinden vanaf 30 juni. Op deze manier hebben gemeenten genoeg tijd om alles passend in te richten. Maar, verzekert Rutte: „Evenementen organiseren kan alleen onder voorwaarden.” Dit geldt dan voor evenementen waar de 1.5 meter gaat worden losgelaten. Onder deze categorie vallen dus ook discotheken en nachtclubs.

Hier moeten bezoekers een toegangsbewijs kunnen overleggen. Die bestaat uit ofwel een negatieve test van minder dan 40 uur oud, of wel een vaccinatiebewijs, ofwel een bewijs dat je in de afgelopen zes maanden corona hebt gehad. „Je kunt zo laten zien dát je beschermd bent, zonder te laten zien waaróm je beschermd bent”, zo hoopt Rutte de vrijwilligheid van bijvoorbeeld de vaccinatie te waarborgen.

De belangrijkste punten vanaf 26 juni onder elkaar:

Mondkapjes weg uit reguliere binnenruimtes. Uitgezonderd scholen en OV.

Horeca houdt alleen 1.5 meter voorwaarde. Veder geen beperkingen meer.

Evenementen kunnen doorgaan, zonder 1.5 meter. Wel toegangsbewijs nodig.

Geen maximum aan aantal bezoekers thuis.

Geen mondkapjesplicht voor contactberoepen

Eerder vandaag lekten uiteraard al enkele berichten uit in de verschillende media. En voor alle coronamaatregelen en versoepelingen kun je terecht op de website van de overheid.