Marco en Leontine Borsato zijn weer verliefd: ‘Het is aan’

Marco Borsato en zijn Leontine zijn weer bij elkaar. Dat heeft de zanger bekendgemaakt bij het Belgische radiostation Joe. De twee zijn volgens de hitmachine weer helemaal verliefd op elkaar.

Marco Borsato en Leontine kondigden in 2020 aan dat ze uit elkaar zouden gaan. Op dat moment waren ze maar liefst 22 jaar getrouwd. Onder meer het faillissement van zijn bedrijf in 2009 zou daarin een rol hebben gespeeld. Echter had Borsato ook een verhouding met pianiste Iris Hond en zijn er geruchten van meer affaires van de zanger van Dromen zijn Bedrog.

Marco Borsato heeft ‘verkering’ met Leontine

Nu lijkt alles echter weer koek en ei tussen Marco Borsato en zijn ‘grote liefde’ Leontine. Eerder dit jaar lieten ze al weten dat ze weer voorzichtig aan het daten waren. Tegenwoordig hebben ze zowaar weer „een soort van verkering.”

„We zijn heel voorzichtig”, zegt Borsato bij Joe. „Als je weer verliefd bent op elkaar en je begint weer te bouwen vanaf de grond… Het nadeel bij ons is dat het meteen opvalt. Ik straal, ik heb het naar mijn zin, Leontines ogen glazen. Onze kinderen zien dat ook. Het is heel moeilijk om te verbloemen en dat willen we dus ook niet meer doen”, aldus de zanger.

‘Het is aan’ tussen Marco en Leontine Borsato

Voorlopig geldt echter nog niet dat Marco of Leontine ‘vannacht niet naar huis hoeft’. Samenwonen is voorlopig nog niet aan de orde voor het hernieuwde koppel. „We hebben het ontzettend leuk en we zien wel. We hebben er even geen vorm aan gegeven en ook geen naam, maar: het is aan.”

Er wordt dan ook volop gedatet. „We drinken af en toe een glaasje (Rood?, red.) met elkaar. Alles is nieuw en anders, maar ook vertrouwd en veilig.” Leontine lijkt weer definitief ‘de zon en de maan’ te zijn voor de smoorverliefde Marco Borsato.