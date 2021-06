Ga je naar een concert? Verwacht maar lange rijen door de CoronaCheck-app

Poppodia verwachten lange rijen bij de heropening dit weekend vanwege het gebruik van de CoronaCheck-app. Wie een concert bezoekt, moet voorlopig even doorbijten voor je binnen bent.

Dat heeft Berend Schans, directeur van de Vereniging Nederlandse Poppodia en -​Festivals (VNPF), vandaag laten weten. Komend weekend mogen verschillende culturele instellingen, zoals poppodia, bioscopen en theaters, hun deuren weer openen met de maximale publiekscapaciteit.

Bewijs vaccinatie met de CoronaCheck-app

Met de CoronaCheck-app kunnen bezoekers laten zien dat ze gevaccineerd zijn. Als dat nog niet het geval is, moet er een negatief testbewijs meegenomen worden naar de ingang. Door deze extra handeling duurt het volgens Schans langer voordat bezoekers binnen zijn, waardoor de rijen voor de ingang lang kunnen zijn.



In de rij moeten bezoekers echter wel anderhalve meter afstand houden, wat volgens Schans best een uitdaging kan zijn wanneer er beperkte ruimte is voor de ingang. Daardoor kunnen rijen flink lang worden. Bij een locatie als Paradiso – in het centrum van Amsterdam – kan dat zorgen voor een rij tot ver op de openbare weg. Ook zonder anderhalve meter afstand is de rij voor Paradiso bij een uitverkocht huis al lang. Bij andere locaties, zoals het Burgerweeshuis in Deventer waar een binnentuin bij zit, is de overlast voor de openbare weg wellicht beter te beperken.

Vooral negatieve coronatesten verwacht

Schans gaat er vanuit dat er dit weekend vooral mensen met een negatief testbewijs zich melden aan de deur van Paradiso, omdat die doelgroep relatief jong is. De meeste mensen van die leeftijdscategorie zijn nog niet volledig of überhaupt nog niet gevaccineerd en hebben daarom nog geen vaccinatiepaspoort.

Wie geven dit weekend een concert?

Mocht je staan te popelen en een ‘stok in de neus’ prima vinden, dan is dit het komend weekend als de nieuwe coronamaatregelen van kracht onder meer te zien (en vooral te horen):

• Rolf Sanchez: Olympisch Stadion, Amsterdam. • K3: Orpheus, Apeldoorn. • André Hazes: Pettelaarse Schans, Den Bosch. • De Dijk: Bostheater, Emmen. • Jack Poels: Cacaofabriek, Helmond. • Candy Dulfer: P60, Amstelveen. • Linda Schöne: Tivoli, Utrecht. • Ellen ten Damme: Openluchttheater Cabrio, Soest. • Blaudzun: Muziekgieterij, Maastricht. • Rob de Nijs: Oosterpoort, Groningen. • Lavinia Meijer: Doornroosje, Nijmegen. • Ali B: Koninklijk Theater Carré, Amsterdam. • Eefje de Visser: De Roma, Antwerpen.