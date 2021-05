Corona onbeheersbaar in Suriname, Nederland wil honderdduizenden vaccins sturen

Het gaat slecht in Suriname. Het land gaat vanaf maandag voor de komende tweeënhalve week in een totale lockdown. Voor de ziekenhuizen geldt vanaf die dag code zwart. Voor Suriname als land geldt code paars. Beiden zijn de hoogste risiconiveaus. De corona-situatie is niet meer beheersbaar, zei president Chan Santokhi vrijdagavond tijdens een speciaal ingelaste persconferentie.

Het aantal coronabesmettingen stijgt nog steeds in Suriname. Er is een tekort aan zuurstof, opvangcapaciteit en hulpverleners in het land. Uit de laatste statistieken is gebleken dat een gemuteerde Covid-variant uit Brazilië in Suriname voor de ernstige situatie zorgt. Ook veel jonge mensen overlijden in het land aan corona. De president merkte op dat alle mensen die de afgelopen tijd overleden zijn, niet gevaccineerd waren. Hij riep daarom iedereen op zich te laten inenten.

AstraZeneca-vaccins naar Suriname

Het is de bedoeling dat Nederland 500.000 tot 750.000 AstraZeneca-vaccins naar Suriname gaat sturen, meldde het ministerie van Volksgezondheid vrijdagavond. Dat gaat alleen nog even duren: op z’n vroegst worden de vaccins eind juni pas aan Suriname geleverd. De hoeveelheid en de datum zijn afhankelijk van de leveringen door AstraZeneca.

De vaccins zijn pas tegen die tijd beschikbaar, omdat de Nederlandse groepen die AstraZeneca moeten krijgen er dan al mee geprikt zijn. Overschotten van vaccins worden door de Europese Unie verdeeld onder armere landen. Dat gebeurt via het COVAX-programma. Vanwege de speciale band tussen Nederland en Suriname wil het kabinet deze speciale levering echter afzonderlijk van COVAX doen.

Dat het langer duurt, maakt Suriname niets uit. „Het gaat in deze om een geste, dus daar zijn wij dankbaar voor” reageert een woordvoerder van de Surinaamse regering. „Gezien de hoeveelheden die wij nu hebben, is dit meer dan welkom. Wij struikelen niet over het moment dat de vaccins er zijn, maar stemmen onze vaccinatiecampagne hierop af.”

Code zwart

Het afkondigen van code zwart betekent voor Suriname volgens Santokhi dat de ziekenhuizen helemaal anders zullen worden ingericht. Alle hulp is gericht op de Covid-patiënten. Hiervoor is ruim een miljoen euro uitgetrokken. Tijdens de totale lockdown mogen alleen supermarkten, bakkerijen, slagerijen en bouwzaken op maandag, woensdag en vrijdag open. Bouwzaken mogen open omdat veel Surinamers met zware wateroverlast te maken hebben, vanwege hevige regenval in de afgelopen dagen.

Alleen mensen van achttien jaar of ouder mogen de winkels in, met niet meer dan tien mensen tegelijk. De Surinaamse minister van Justitie en Politie heeft gewaarschuwd dat de naleving van de lockdownregels scherp wordt gecontroleerd. Ook vinden er strenge grenscontroles plaats in het oosten en westen van Suriname. Doel van die controles is om illegale bezoekers die mogelijk voor besmettingen zorgen buiten het land te houden.

Meer hulp uit buitenland

Suriname kan de komende tijd nog meer hulp vanuit het buitenland verwachten. Het gaat dan naast vaccins onder andere om twee zuurstofcontainers, geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en de inzet van Nederlands medisch personeel. Vorig jaar stuurde Nederland ook al extra coronahulp naar Suriname.