600.000 euro boete voor Enschede voor wifi-tracking publiek binnenstad

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) geeft Enschede een boete van 600.000 euro, omdat de gemeente wifi-tracking gebruikte in de binnenstad op een manier die niet mag. Enschede baalt van de opgelegde ‘wifi-trackingboete’ en voelt zich onterecht bestraft.

Als je in een winkel of restaurant bent of ergens op straat en je je smartphone of tablet bij je hebt waarop wifi aan staat, dan kan de gemeente, of het bedrijf, de locatiegegevens van je mobiele apparaat opslaan en verwerken. Dit is wifi-tracking.

Door de wifi-tracking in Enschede was het mogelijk winkelend publiek en mensen die in de binnenstad wonen of werken te volgen. De inzet van wifi-tracking is aan strenge eisen gebonden en in de meeste gevallen verboden en vandaar dat de privacywaakhond nu blaft.



Goed werk! Checken jullie ook de andere gemeentes die daar gebruik van maken? https://t.co/tdinDh7nuO heeft al 229 gemeentes in hun database. — Robin van Sambeek (@rvs_77) April 29, 2021

Wifi-tracking Enschede

De gemeente Enschede besloot in 2017 om via sensoren de drukte in de binnenstad te gaan meten. De gemeente huurde daarvoor een bedrijf in dat is gespecialiseerd in het tellen van passanten. Meetkastjes in de winkelstraten vingen de wifi-signalen op uit de mobiele telefoons van passerende mensen. Ieders telefoon werd apart geregistreerd, met een unieke code.

Zo werkt het

Door te tellen hoeveel telefoons er op een bepaald moment rond een meetkastje zijn, weet je hoe druk het is. Maar hou je over een langere periode bij welke telefoon langs welk meetkastje komt, dan verandert dit ‘tellen’ in het volgen van mensen, zegt de AP. En dat was in Enschede het geval. De privacy van burgers was dus niet goed gewaarborgd, omdat zij konden worden gevolgd zonder dat dit noodzakelijk was.



Dutch Data Protection Authority fines city of Enschede 600.000 Euro, for WiFi tracking with insufficient anonymisation https://t.co/cVddY1DFRw — Frederik Zuiderveen Borgesius (@fborgesius) April 29, 2021

Privacywaakhond AP

Volgens de privacywaakhond was het niet de bedoeling van de gemeente om individuen te volgen en de AP heeft ook geen aanwijzingen gevonden dat dit is gebeurd. Maar het inzetten van wifi-tracking, dat dit mogelijk maakt, is op zichzelf al een ernstige overtreding van privacywet AVG. „Het is niet de bedoeling dat iemand kan volgen welke winkel, arts, kerk of moskee we bezoeken. Dat is privé en dat moet privé blijven. Zodat mensen zichzelf kunnen zijn, zonder zich geremd te voelen door mogelijke registratie”, zegt AP-vicevoorzitter Monique Verdier. „Een gemeente moet dit grondrecht van haar inwoners voorop stellen.”

De overtreding begon in mei 2018. De interventie van de AP was aanleiding voor de gemeente om op 1 mei 2020 te stoppen met wifi-tracking.

Bezwaar gemeente Enschede

De gemeente Enschede heeft bezwaar aangetekend tegen de boete. Ze voert aan dat de tellingen anoniem zijn en er geen persoonsgegevens zijn verwerkt. En daarbij gaat de AP uit van een puur theoretisch scenario, aldus de gemeente. „Wij voelen ons ten onrechte gestraft voor iets dat wij niet beoogden en wat ook feitelijk niet is gebeurd”, zegt burgemeester Onno van Veldhuizen van Enschede. „Het waarborgen van de privacy van onze binnenstadbezoekers is vanaf het begin een voorwaarde geweest.”