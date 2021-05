China verhoogt limiet op kinderen, maar of dat de problemen gaat verhelpen?

Goed nieuws voor Chinese koppels die graag meerdere kinderen willen. In China mag je vanaf nu maximaal drie kinderen hebben. Dat is vandaag besloten tijdens een zitting die werd geleid door president Xi Jinping.

Om de bevolkingsgroei af te remmen gold van 1979 tot 2015 een grens van maximaal één kind in China. Vanaf 2015 mochten stellen twee kinderen hebben. Nu gaat dat aantal naar maximaal drie kinderen per koppel. Het zorgde voor een scheve man-vrouwverhouding, maar met name ook voor een gigantische vergrijzing.

Bevolkingsgroei

Met de nieuwe maatregel wil China de vergrijzing tegengaan. Ondanks dat elk stel vanaf 2015 twee kinderen mocht krijgen, werden er in 2020 maar 12 miljoen baby’s geboren in het Aziatische land. Dat was het laagste aantal sinds 1961.

Doordat er veel ouderen zijn die sterven en er relatief weinig baby’s worden geboren is de bevolkingsgroei van China enorm gestagneerd. Nog steeds stijgt de bevolking, maar dit is geschat op slechts 0.4 procent. Dat is het laagste aantal sinds de jaren 50. De komende jaren zal het aantal Chinezen naar verwachting zelfs dalen. Dit komt omdat Chinese vrouwen in 2020 gemiddeld nog maar 1,3 baby’s kregen.

Drie kinderen

Om dat tegen te gaan, gaat China nu over op een driekindpolitiek. Elk koppel mag drie baby’s krijgen. Dat geldt echt per koppel. Heb je na een scheiding een nieuwe partner, mag je ook daar drie kinderen mee krijgen.

Maar of koppels er echt gebruik van gaan maken, is nog maar de vraag. Meer monden om te voeden betekent namelijk ook meer kosten. Dat de tweekindpolitiek geen zoden aan de dijk zette, was niet voor niks. „Mensen lieten zich niet tegenhouden door de limiet van twee kinderen, maar door de ongelooflijk hoge kosten die gepaard gaan met het opvoeden van kinderen in China”, zegt socioloog Yifei Li bij Reuters.

Denk daarbij aan school, buitenschoolse activiteiten en reisjes. Om nog maar niet te spreken over eten, drinken en onderdak. Daarom wil China naast het verhogen van de limiet, ouders ook gaan ondersteunen. Zo worden onderwijskosten verlaagd, volgens persbureau Xinhua, en komen er andere regels op het gebied van huisvesting en belasting.