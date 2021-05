Kijkers vol verbazing over uitspraken van ‘wappies’ in Samenzwevers

Mensen uit de ‘new age’-hoek, die spiritueel, activistisch en vaak een beetje zweverig zijn, maar tóch stemmen op bijvoorbeeld Forum voor Democratie. Het komt steeds vaker voor. In de docu Samenzwevers onderzoekt Sunny Bergman wat deze mensen beweegt. Je zou van ‘die types’ verwachten dat ze links stemmen, dus wat verleidt ze om toch voor Baudet te kiezen?

Op social media verbazen mensen zich over wat de Samenzwevers op de tv gisteravond allemaal zeiden en welke argumenten ze geven voor hun keuzes. Zo vertelt iemand wat ze van Baudet vindt. „Wat ik wel tof vind, is dat hij piano speelt. En hij houdt van lavendel. Dat mag best wel serieus genomen worden.” Volgens haar is de FVD-leider ook ‘een muziekliefhebber’ en iemand ‘die voor zijn ziel zorgt’.



Samenzwevers

De personen die meededen aan het programma, hadden zich zo nu en dan ook uitgedost in nogal bijzondere kledij. Zo had één vrouw zich bijvoorbeeld ‘vermomd’ als aardbei. Zij vindt, onder meer, dat Trump de ‘good guy’ is. Ook is niets zoals het lijkt, volgens haar. Kijkers moeten vooral hun kaak van de grond rapen, zo verbaasd waren ze over de uitspraken die in Samenzwevers werden gedaan.



Een vrouw in een aardbeikostuum die Trump de good guy noemt en even de hele QAnon gedachte naar voren breng 😩 #Samenzwevers — Pepijn van Erp (@pjvanerp) May 30, 2021



Wees een wappie en luister naar de aardbei. #Samenzwevers pic.twitter.com/dLYdpXBtqJ — Jacco van Roon (@Javaro73) May 30, 2021

Volgens de aardbei is Trump naar verschillende landen gegaan en heeft hij leiders geconfronteerd met een pedofilienetwerk. Dat zou er namelijk zijn onder ‘de elite’. Daarnaast heeft 8 procent van de rijkste mensen ter wereld, vooral de Rothschilds en de Rockefellers, alle regeringen in handen. Behalve Trump dan, zegt ze.



Het aantal #QAnon-volgers in Nederland is vanwege het wantrouwen tegen de overheid en de coronamaatregelen flink gegroeid. Waar geloven zij eigenlijk in? Kijk 'Samenzwevers?' online op https://t.co/m0dm1gsf0G pic.twitter.com/H2VyipZtYj — vpro (@vpro) May 31, 2021

Van spiritueel naar ‘wappie’

Veel andere kijkers vinden het gek dat deze mensen zich vaak afvragen waarom ze ‘wappies’ genoemd worden. Volgens hen volstaat de foto van de aardbei-mevrouw als antwoord. De mensen in Samenzwevers zijn dus vooral ‘spiritueel’ ingesteld. Denk aan yoga-liefhebbers, coaches, mensen die zich met mediteren en dergelijke bezighouden. Sommigen van hen zien zichzelf nog steeds als links, en stemmen op rechtse partijen omdat ze hun vrijheid terug willen. Als Bergman dan een deelneemster confronteert met het feit dat Baudet Europa ‘dominant blank’ wil houden, reageert ze: „Dat lukt toch niet.”



Van links naar #extreemrechts: hoe kan het dat spirituele mensen uit de new age-hoek op #ForumvoorDemocratie stemmen? En is hun kritiek op de #coronamaatregelen terecht? Kijk #Samenzwevers?, vanavond om 21.00 uur op NPO 2. pic.twitter.com/zvbq1Yjaui — vpro (@vpro) May 30, 2021

Twee anderen vragen zich af wat ‘extreemrechts’ dan inhoudt. Want dan denk je al snel aan nazi’s of skinheads. En dat zijn zij niet. Volgens kijkers is het woord ‘spiritueel’ niet van toepassing op deze mensen. „Het treurige van Samenzwevers is dat er ‘spirituelen’ aan het woord komen die juist daar geen hol verstand van hebben. Anders zouden ze nooit uitkramen wat ze uitkramen.”



Het treurige van #samenzwevers is dat er ‘spirituelen’ aan het woord komen die juist daar geen hol verstand van hebben. Anders zouden ze nooit uitkramen wat ze uitkramen. — Mirjam Windrich (@Mirjamnu) May 30, 2021

