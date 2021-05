Srebrenica oorlogsmisdadiger Karadzic levenslang in Verenigd Koninkrijk

De voormalig Bosnisch-Servische leider Radovan Karadzic heeft heel wat oorlogsmisdaden op zijn naam staan. De president was betrokken bij de Bosnische burgeroorlog in de jaren negentig. Daar vonden onder meer in het Bosnische Srebrenica gruwelijkheden plaats. Hij kreeg levenslang voor zijn daden. En zit straks zijn straf straks uit in het Verenigd Koninkrijk.

Karadzic bestraft door Joegoslavië-tribunaal

Het Joegoslavië-tribunaal veroordeelde oorlogsmisdadiger Karadzic. Eerder legden zij hem een celstraf van veertig jaar op. Dat werd later in een hoger beroep levenslang. De oud-president verblijft momenteel in het detentiecentrum in Scheveningen. „Karadzic is een van de mensen die schuldig is bevonden aan genocide. Hij was verantwoordelijk voor het afslachten van mannen, vrouwen en kinderen. Dit tijdens de genocide van Srebrenica”, aldus de Britse minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab.

Karadzic was in president van de Servische republiek. Servië lag in conflict met Bosnië en dat zorgde voor wrede oorlogsvoering van 1992 tot 1995. De oud-president ontkent de daden van zijn militairen en zegt dat hij nooit opdracht gaf tot de gruwelijkheden die plaatsvonden.

Srebrenica grootste genocide sinds WOII