Israël vaccineert wél snel en eerste data zijn hoopgevend

40 procent van de bevolking is er inmiddels gevaccineerd en de eerste data zijn hoopgevend. Israël vaccineert in razendsnel tempo en geeft de rest van de wereld een voorzichtige blik op de toekomst.

Het land staat op de eerste plek wat betreft het aantal vaccinaties, in de verte gevolgd door de Verenigde Staten met 6 procent. Dat Israël zo snel kan vaccineren is te danken aan een deal die het land maakte met Pfizer. In ruil voor geanonimiseerde data over de gevaccineerde mensen, levert Pfizer massaal doses van het vaccin aan. Israël is daardoor een levend laboratorium geworden, waar men de vaccins aan het werk kan zien in de echte wereld. Zo kan worden onderzocht of het vaccin inderdaad werkt bij mutaties en of de besmettingscijfers snel dalen snel als er veel mensen zijn gevaccineerd.

‘Cijfers Israël zeer bemoedigend’

Inmiddels druppelen de eerste data binnen en die zijn hoopgevend. Volgens cijfers van ziekenfonds Maccabi raakten er slechts twintig van de 128.600 gevaccineerde mensen, die werden gevolgd voor het ziekenfonds, besmet met het virus nadat ze beide doses hadden gekregen. Alle anderen waren volledig beschermd. „Het zijn voorlopige gegevens, maar de cijfers zijn zeer bemoedigend”, laat Maccabi weten in een verklaring. „Van de twintig besmette mensen lijdt de helft aan een chronische ziekte. Alle patiënten hadden een mild ziektebeloop met symptomen als hoofdpijn, hoest of vermoeidheid. Niemand werd in het ziekenhuis opgenomen.”



Data from Israel's 2nd largest health provider Maccabi: significant (60%) decrease in infections up to 23 days after 1st pfizer vaccine dose. Also marked drop in hospitalizations. Their initial analysis is attached. @KalksteinNir pic.twitter.com/mPGy9pvOXc — נדב איל Nadav Eyal (@Nadav_Eyal) January 23, 2021

Ook het Israëlische ministerie van Volksgezondheid kwam met cijfers. Van 428.000 gevaccineerde mensen raakten er nog maar 63 besmet een week na het toedienen van de tweede dosis. Die data lijken de hoge effectiviteit van Pfizer te bevestigen.

Te vroeg om conclusies te trekken

Maar experts waarschuwen. Het is volgens hen nog te vroeg om dat soort conclusies te trekken. „Het zijn bemoedigende data, maar eerst moet alles verder geanalyseerd worden”, zegt dr. Anat Zohar tegen The New York Times. „We blijven de patiënten nauwlettend monitoren om te kijken of het blijft bij milde klachten en of ze geen andere complicaties ervaren.”

Hoewel Israël vooroploopt met het vaccineren verkeert het land momenteel in een derde golf. Deze maand overleden er ruim duizend mensen aan het virus. Meer dan 2,6 miljoen mensen hebben inmiddels een enkele doses van het vaccin gehad en zeker 1,2 miljoen hebben al beide doses toegediend gekregen.



Monday Was Worst Day Ever for #COVID19 Infections in #Israel with 10,021 New Cases 1,114 patients hospitalized with Corona are in serious condition. 2,185,100 Israelis have received the first dose of the COVID-19 #vaccine, 24.5% of the population. pic.twitter.com/HLfDDAPD4G — TPS – Israel's News Agency (@TPS_News_co_il) January 19, 2021

