Twee leeuwen positief getest op corona in Indiaas safaripark

Dat het coronavirus over kan slaan op sommige diersoorten, was al duidelijk. Maar ook leeuwen kunnen besmet raken met het virus en er ook daadwerkelijk ziek van worden. Het gebeurde deze week in een safaripark in de Indiase staat Uttar Pradesh.

Twee leeuwen in Etawah Safaripark testten positief op het virus, melden medewerkers van het park. De leeuwen werden getest nadat bij allebei een hoge temperatuur gemeten was. De dieren verblijven momenteel in isolatie, maar maken het goed.

Acht leeuwen besmet in ander park

Eerder bleken in een ander park in India ook acht leeuwen besmet te zijn met het virus. Het ministerie van Milieu, bos en klimaatverandering zei dat, gebaseerd op ervaringen met besmetting bij andere dieren, er geen gevaar is dat de leeuwen het virus weer op mensen kunnen overdragen.

Het Etawah Safaripark is gesloten voor bezoekers vanwege het grote aantal besmettingen in India. De staat Uttar Pradesh, een van de dichtstbevolkte staten van het land, is hard getroffen door het virus. Het gemiddelde lag er de afgelopen zeven dagen rond de 28.000 nieuwe besmettingen per dag, zo blijkt uit data van Johns Hopkins University.

Er is dan ook veel kritiek op de manier waarop de autoriteiten in Uttar Pradesh de coronacrisis aanpakken. Het hoogste hof van de staat zei eerder dat de coronadoden die gevallen zijn vanwege een zuurstof tekort een criminele daad is en „niet minder dan genocide”.

Hard getroffen door tweede golf

India wordt ongekend hard getroffen door de tweede golf. Dagelijks overlijden er meer dan 4000 mensen aan het coronavirus. Ook het aantal nieuwe besmettingen dat per wordt gemeld is extreem hoog. Dat aantal ligt al dagen rond 400.000.

Ondanks dat het land de grootste producent van coronavaccins is, kampt India zelf met een tekort aan vaccins. Hoewel er meer dan 167 miljoen doses in het land zijn weggeprikt, is in totaal nog maar 2,6 procent van de totale bevolking van 1,3 miljard gevaccineerd.