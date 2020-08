Meer dan 100.000 besmettingen: Filipijnen krijgen strengere lockdown

Er komen strengere lockdownmaatregelen in sommige delen van de Filipijnen. Dat heeft de woordvoerder van president Rodrigo Duterte zondag gezegd.

De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, gelden voor de Filipijnse hoofdstad Manilla en omliggende provincies. De nieuwe maatregelen gaan maandag om middernacht in en gelden in ieder geval voor de komende twee weken.

5000 nieuwe besmettingen

De autoriteiten meldden zondag meer dan 5000 nieuwe besmettingsgevallen. De Filipijnen zijn nu het 25e land in de wereld waar meer dan 100.000 mensen met corona zijn gemeld. Het officiële dodental staat op ruim tweeduizend.

De metropool Manilla is de grootste brandhaard. Maar ook aangrenzende provincies als Laguna, Cavite, Rizal en Bulacan zijn zwaar getroffen. In deze gebieden zijn in ieder geval tot 18 augustus voor de bevolking nieuwe, striktere quarantaineregels van kracht.

Onlangs werden de maatregelen versoepeld zodat mensen weer naar hun werk konden. Dat gebeurde omdat er voorspelt werd dat de Filipijnse economie zou gaan instorten. Miljoenen banen zijn al verloren gegaan.

Artsen en verplegers waarschuwen

Het besluit om de maatregelen opnieuw aan te scherpen is een reactie op de oproep van tientallen groepen, die 80.000 artsen en een miljoen verplegers vertegenwoordigen, om een beter optreden en strengere controle omdat de Filipijnen de strijd tegen corona dreigt te verliezen. In een open brief aan de president waarschuwden de artsen en verplegers zaterdag voor het instorten van de gezondheidszorg.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.