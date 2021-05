EU zet AstraZeneca aan de kant en bestelt geen nieuwe vaccins meer

De Europese Unie heeft besloten om geen geen nieuwe vaccins meer te bestellen bij AstraZeneca. De EU beschuldigt de farmaceut ervan dat het de al bestelde vaccins niet op tijd levert. Het contract is daarom niet verlengt.

Thierry Breton, de Europese Commissaris Interne Markt, bevestigt dat er inderdaad geen nieuwe AstraZeneca-vaccins meer aankomen. De Europese Commissie heeft de farmaceut aangeklaagd omdat die leveringscontracten niet zou nakomen en ook geen redelijk plan zou hebben om de vaccins überhaupt op tijd te kunnen leveren. Eerder werd al duidelijk dat de EU bedankte voor de opties op 100 miljoen doses van het AstraZeneca-vaccin.

AstraZeneca hield zich niet aan afspraken

Zowel in het eerste als in het tweede kwartaal lukte het AstraZeneca niet om zich aan de leveringsafspraken te houden. In de eerste drie maanden van dit jaar kreeg de EU nog geen 30 miljoen doses, terwijl er zeker 100 miljoen waren beloofd.

Dit weekend werd bekend dat de EU de komende twee jaar kan rekenen op nog eens 1,8 miljard coronavaccins van Pfizer/BioNTech. Het contract met de vaccinfabrikant is rond. Dat liet voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie gisteren weten. Pfizer gaat vanaf eind dit jaar nog eens 900 miljoen doses leveren en de EU kan daarna aanspraak maken op nog een keer dat aantal, liet Von der Leyen via Twitter weten.

mRNA-technologie heeft zich volgens EU bewezen

De grote bestelling bij Pfizer laat zien dat de EU steeds meer inzet op dat vaccin en andere middelen van soortgelijke makelij. Hun nieuwe zogenoemde mRNA-technologie zou zich hebben bewezen, terwijl er met vaccins met een andere werking zoals dat van AstraZeneca allerlei problemen zijn.

Nederland heeft nog wel wat bedenkingen over de strategie van de EU. Minister Hugo de Jonge vindt dat het beter is om de kansen te blijven spreiden. Dat betekent volgens hem dus ook dat andere vaccins besteld moeten worden, iets wat Europa de komende tijd ook nog zal doen. „Andere contracten en andere vaccintechnologieën zullen volgen”, twitterde Von der Leyen gisteren.