Lelystad in de ban van vreemde lucht: voor de tweede keer mensen geëvacueerd

Lelystad is in de ban een vreemde lucht. Voor de tweede keer in nog geen 24 uur tijd moet er een deel van de wijk Punter geëvacueerd worden vanwege een ‘vreemde, indringende’ lucht.

Gisteravond werden er zestien straten in de wijk uit voorzorg ontruimt. Bewoners hadden een ‘vreemde, indringende’ lucht geroken. De geur bleek afkomstig te zijn van een ‘benzine-achtige stof’ die aangetroffen werd in het riool. Ongeveer 500 mensen moesten hun huizen verlaten. De hele nacht was de brandweer bezig met het leegpompen en doorspoelen van het riool.

Lucht bleek uit riool te komen

Om wat voor stof het precies gaat is nog altijd niet duidelijk. In eerste instantie werd gedacht dat het om gas ging, maar de lucht bleek uit het riool te komen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu onderzoekt monsters die door de brandweer waren genomen.

In de loop van vandaag kon een deel van de bewoners weer terug naar huis. Uit metingen bleek dat de waardes van de nog onbekende stof begonnen te dalen, waardoor een deel van de wijk in Lelystad weer veilig was. Maar terwijl nog lang niet iedereen weer terug thuis was, moest de brandweer enkele uren later opnieuw een gebied in en bij de wijk ontruimen vanwege dezelfde mysterieuze stof.

Gemaal mogelijk veroorzaker

De bewoners wordt verzocht om zelf opvang te zoeken, als dat kan. Voor wie dat niet mogelijk is, wordt opvang geregeld in een school. Hoeveel mensen dit keer hun huizen moeten verlaten, durft de gemeente Lelystad niet te zeggen.

Waar de stof precies vandaan komt en hoe het in het riool belandde is niet duidelijk. Vermoedelijk komt het vanuit een gemaal in de buurt. Dat gemaal was opgestart om rioolwater uit een ander deel van de wijk naar de afvalwaterzuivering te pompen. Mogelijk belandde het goedje in het water via overloop, denkt de gemeente.