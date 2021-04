EU sleept AstraZeneca na maanden van gesteggel voor de rechter

De EU sleept AstraZeneca voor de rechter. De Brits-Zweedse farmaceut levert al maanden veel minder coronavaccins dan is afgesproken. Daarom heeft de Europese Commissie nu besloten om juridische stappen te nemen.

De commissie en de 27 EU-landen willen dat de farmaceut zich aan het contract houdt en alsnog de beloofde doses versneld levert. „Onze prioriteit is te zorgen dat leveringen van Covid-19-vaccins plaatsvinden om de gezondheid van EU-burgers te beschermen”, twittert EU-commissaris Stella Kyriakides van Volksgezondheid. „Daarom hebben we gezamenlijk met alle lidstaten besloten om een ​​gerechtelijke procedure aan te spannen tegen AstraZeneca. Elke dosis telt. Elk vaccin redt levens.” De commissie heeft 300 miljoen doses bij AstraZeneca gekocht, met een optie op nog eens 100 miljoen. Voor die optie heeft de EU inmiddels bedankt.



AstraZeneca voldoet lang niet aan verplichtingen

Zowel in het eerste als in het tweede kwartaal voldoet AstraZeneca lang niet aan zijn leveringsverplichtingen. In de eerste drie maanden van het jaar ontving de EU nog geen 30 miljoen doses, terwijl er minstens 100 miljoen doses waren beloofd. „Delen uit het contract zijn niet gerespecteerd en het bedrijf heeft geen betrouwbare strategie bedacht voor een tijdige levering van de vaccins”, zegt een woordvoerder van de commisie.

AstraZeneca is teleurgesteld over de juridische actie. „Na een ongekend jaar van wetenschappelijke ontdekkingen, zeer complexe onderhandelingen en productie-uitdagingen staat ons bedrijf op het punt bijna 50 miljoen doses aan Europese landen te leveren voor eind april, in lijn met onze verwachtingen”, verklaart de farmaceut. „Wij hebben de aankoopovereenkomst met de Europese Commissie volledig nageleefd en zullen onszelf krachtig verdedigen in de rechtszaal.” Over de verstandhouding tussen de EU en AstraZeneca zijn volgens een EU-bron geen zorgen. Die is sowieso al verzuurd zou zijn.

Nederland steunt de rechtszaak

Ook Nederland steunt de rechtszaak. „Het doel is om zo snel mogelijk krijgen wat we besteld hebben als EU”, zegt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid. „In onze ogen doet AstraZeneca dat niet naar wat we zouden mogen verwachten. We hebben nog steeds een tekort aan vaccins.”

Een handvol EU-landen, onder wie zwaargewichten Duitsland en Frankrijk, zag de rechtszaak niet zo zitten. Zij willen inzetten op samenwerkingen met het bedrijf om toch aan de beloofde vaccins te komen.