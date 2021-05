Tienduizenden Brazilianen de straat op vanwege corona-aanpak Bolsonaro

Tienduizenden Brazilianen gingen gisteren de straat op om te demonstreren tegen hun president Jair Bolsonaro. Ze zijn boos omdat het land hard getroffen is door het coronavirus en vinden de aanpak van Bolsonaro chaotisch.

Sinds de uitbraak van het coronavirus zijn er in Brazilië bijna 460.000 mensen omgekomen. Na de Verenigde Staten heeft Brazilië het hoogste aantal coronadoden ter wereld. Aan het begin van de crisis deed de president corona af als ‘een griepje’. Volgens zijn tegenstanders heeft zijn aanpak dan ook geleid tot het hoge aantal coronadoden in het land. Zo blijft hij zich verzetten tegen coronamaatregelen zoals een lockdown en het dragen van mondkapjes.

Demonstraties in meerdere steden

Eén van de thema’s van de demonstraties van zaterdag was hoeveel levens gered hadden kunnen worden als Bolsonaro eerder was begonnen met de vaccinatiecampagne in het land. In het centrum van Rio de Janeiro kwamen 10.000 mensen bijeen. Ze droegen mondkapjes en riepen leuzen als „Bolsonaro-genocide” en „Ga weg met het Bolsovirus”. Niet alleen in Rio de Janeiro gingen mensen de straat op. In meerdere steden waren soortgelijke demonstraties tegen de Braziliaanse president. Zo kwamen er duizenden mensen samen in de hoofdstad Brasilia, Salvador in het noordoosten en Belo Horizonte in het zuidoosten.

„We moeten deze regering stoppen en zeggen ‘genoeg is genoeg’”, zei zakenman Omar Silveira tegen een verslaggever van het Franse persbureau AFP tijdens de bijeenkomst in Rio. Over Bolsonaro zei hij: „Hij is een moordenaar, een psychopaat. Hij heeft geen gevoelens zoals wij. Hij kan de ramp die hij veroorzaakt niet waarnemen.”

Populariteit Bolsonaro bereikt dieptepunt

Demonstranten vielen Bolsonaro ook aan op het toestaan ​​van ontbossing in het Amazonegebied en de inbeslagname van land van inheemse volkeren en zeiden dat hij racistisch is. De afgelopen twee weekenden hielden supporters van Bolsonaro op verzoek van de president demonstraties om hem te ondersteunen, maar zijn populariteit is inmiddels tot een dieptepunt gedaald.