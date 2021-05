Love Island-kijker boos over zwijmelende Nina: ‘Ze gaan volledig aan Rosa voorbij’

Kijkers van Love Island 2021 zijn niet te spreken over de zwijmelende reactie van deelneemster Nina op nieuwe Islander Deniz. Laatstgenoemde zou namelijk voor afvaller Rosa komen en zonder pardon worden ‘ingepikt’ door Nina.

Het nieuwe seizoen van Love Island is pas net een week bezig, of de eerste relletjes zijn alweer begonnen. Publiekslieveling Rosa, die als enige persoon in de villa valt onder de noemer ‘curvy’, werd in de eerste week naar huis gestuurd. Dat pikte de kijker echter niet: die koos Rosa als publieksfavoriet, waardoor ze mocht blijven en zelfs op date mocht met een nieuwe bombshell (date die nieuw de villa in komt, red): Deniz.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Love Island (@loveislandnl)

Nina is verliefd

Dat Deniz na entree in de villa in de smaak valt bij een andere Love Island-deelneemster blijft niet onopgemerkt. Deelneemster Nina lijkt direct tot over haar oren verliefd en is niet bang om haar vrouwelijke villabewoonsters daarvan op de hoogte te stellen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Love Island (@loveislandnl)

Love Island

Voor wie Love Island niet kijkt en geen idee heeft waar het over gaat een korte uitleg. Op Love Island staat een villa in de Spaanse zon, waar allerlei vrijgezelle dames en heren in trekken. Daar hopen ze de ware liefde te vinden. Het winnende koppel gaat uiteindelijk naar huis met 20.000 euro. Het vorige seizoen, waar zowel Belgen als Nederlanders aan meededen, werd gewonnen door Joan en Mert. De twee zijn nog altijd samen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Love Island (@loveislandnl)

Rosa publiekslieveling

De afgelopen seizoenen van Love Island deden er eigenlijk enkel mensen met een afgetraind lijf mee, maar dit keer zit er ook een meisje met iets meer rondingen in: Rosa. Dat kan op goedkeuring van de Nederlandse kijkers rekenen: die kozen Rosa dus massaal als publiekslieveling. In de villa viel ze tot nu toe minder in de smaak, want al na één week werd ze naar huis gestuurd omdat niemand een match met haar voelde. Toch mocht ze blijven en was er speciaal voor haar een nieuwe date naar het eiland gekomen, Deniz. Ze bleek de nieuwe vlam al te kennen en de twee genoten samen van een hapje en drankje, waarna ze naar de villa gingen en Deniz kennismaakte met de rest.

Zwijmelende Nina

De nieuwe Islander kon echter direct op de goedkeuring van deelneemster Nina rekenen. Nina bleek dolenthousiast over de looks van Deniz en stortte zich zwijmelend in een gesprek met enkele andere deelneemsters van de villa, waaronder Rosa. Maar in plaats van Rosa te vragen naar haar date en te informeren wat Rosa eigenlijk zelf van Deniz vond, praatte Nina (zo het lijkt) enkel over het feit dat zij Deniz heel erg ziet zitten. Ook de andere deelneemsters hebben het enkel over hoe goed Deniz bij Nina past. Wat Rosa vindt en of zij Deniz ook ziet zitten, lijkt – wederom – niet echt belangrijk te zijn.

‘Volledig aan Rosa voorbij’

Dat schiet bij sommige kijkers in het verkeerde keelgat. Op Instagram gaat het los over het onderwerp. „Iedereen gaat weer volledig aan Rosa voorbij. Jammer dat jullie haar blijkbaar alleen gecast hebben om woke puntjes te scoren, maar haar geen echte kans op liefde gunnen. Deniz had duidelijk een hele andere insteek en Nina kaapt hem direct weg. Hoop oprecht dat jullie nog bij kunnen stellen en Rosa niet voor spek en bonen mee ‘mocht’ doen aan Love Island”, reageert iemand daar. De reactie kan op honderden likes rekenen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik voel zo mee met Rosa in Love Island NL. Wat een pracht vrouw. Er wordt niet eens ff gevraagd hoe dr date was. Ze is te goed voor Love Island. Sorry I’m not Sorry. — Robin (@WLDFLWRROBIN) May 29, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Was wel zo netjes geweest van Nina om even met Rosa een gesprek aan te gaan. Maarja niet elk meisje doet aan girlcode 🙃 #loveislandNL — Jamin. (@Jaminaa_) May 29, 2021

‘Zielig voor Rosa’

Ook op Facebook gaat het los over het onderwerp. „Ik vond het vooral zielig voor Rosa”, verklaart een kijker. „Ze vragen totaal niet of zij Deniz leuk vindt. Ze zijn alleen maar met zichzelf bezig.”

Toch nemen veel Love Island-kijkers het ook op voor Nina. Zij vinden Deniz goed bij haar passen en een enkeling wijst erop dat het in het programma ieder voor zich is. „Sorry dat zij happy is en dus aan haar eigen Love Island-avontuur denkt in plaats van aan dat van een ander”, reageert iemand. „Ze had inderdaad kunnen vragen hoe de date was, maar misschien heeft ze dat wel gedaan. Wij zien een uurtje van 24 uur met heel veel knipwerk. Weten wij veel wat daar gebeurt?!”

Het moge duidelijk zijn: Love Island is begonnen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.