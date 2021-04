Wanhopige zoektocht Indonesische onderzeeër: nog 1 dag tot zuurstoftekort

De zoektocht naar de Indonesische onderzeeër die woensdag ten noorden van Bali vermist raakte, is op een kritiek punt aanbeland. Over minder dan 24 uur inhaleren de 53 bemanningsleden het laatste beetje zuurstof. Inmiddels wordt er met man en macht gezocht.

Volgens de officiële kanalen is Indonesië minder dan 24 uur verwijderd van een catastrofale ramp. De president van het land, Joko Widodo, roept op tot een massale zoektocht van Indonesische schepen en vliegtuigen, maar ook van internationale hulpdiensten. „De veiligheid van de 53 bemanningsleden heeft nu de allerhoogste prioriteit”, zo verzekert Wikodo.

Inmiddels zijn er verschillende aanknopingspunten ontdekt. Yudo Margono, hoofd van de Indonesische marine, laat via een persconferentie weten dat een magnetische kracht is ontdekt op 50 tot 100 meter van het wateroppervlak. Verder ontdekten vliegeenheden ook een olievlek op geringe afstand van de locatie waar de onderzeeër zijn duik inzette.



A navy spokesman told the incident was the first time Indonesia had lost one of its submarines. But similar incidents have happened elsewhere. In 2017, an Argentine military submarine went missing in the southern Atlantic with 44 crew on board. Its wreck was located a year later. pic.twitter.com/QRQUGuCjST — Amri Rosyadi (@rosyadiamri16) April 23, 2021

Buitenlandse hulp voor Indonesië

De oproep van de Indonesische president heeft inmiddels gehoor gekregen. Australië, Maleisië, India en ook de Verenigde Staten hebben gespecialiseerde schepen en vliegtuigen ingezet om de onderzeeër te vinden. Het Australische Ministerie van Defensie laat weten dat het meerdere boten, voorzien van sonarsystemen, vrijdag op pad heeft gestuurd. „Deze twee Australische boten vergroten het zoekgebied en vergroten de kans op een eventuele vondst”, zo laat het ministerie weten.



We are deeply saddened by the news of Indonesia’s lost submarine, and our thoughts are with the Indonesian sailors and their families. At the invitation of the Indonesian government, we are sending airborne assets to assist in the search for the missing submarine. — John Kirby (@PentagonPresSec) April 22, 2021

De onderzeeër

De onderzeeër KRI Nanggala-402 verloor woensdag het contact met het Indonesische vasteland. De duikboot nam weer eens een duik voor een test met torpedo’s. Maar tijdens die duik ontstond er een ‘blackout’ waardoor de autoriteiten in het duister tasten wat betreft de locatie en toestand van de onderzeeër. Uit voorafgaande testen bleek dus dat de Nanggala tot deze zaterdag zuurstof zou hebben. Verder is ook de diepte waarop het vaartuig zich bevindt van belang. Zij kan in principe een diepte van 500 meter aan, echter is de Balizee in Indonesië op sommige plekken meer dan 1500 meter diep.

Voormalig admiraal bij de Australische marine, Peter Clarke, benadrukte tegenover de krant The Australian dat hij de kans op overlevenden erg laag inschat. „Ik denk dat de kans op overleving hevig is overschat”, concludeert hij. Hij verzekert: „Als de onderzeeër op 700 meter diepte ligt, zoals wordt verwacht, is er een kleine kans dat iemand het overleeft.” Daarmee verwijst Clarke ook naar eerdere gevallen waarbij de hoop achteraf tevergeefs bleek.