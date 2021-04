Cycloon Indonesië eist al 157 doden

In Oost-Indonesië en het naburige Oost-Timor heeft de cycloon Seroja nu in totaal 157 doden veroorzaakt. Daarnaast zijn tienduizenden mensen hun huizen kwijtgeraakt door overstromingen en aardverschuivingen. Ook zijn nog zo’n 72 mensen vermist.

Het BNPB, de Indonesische autoriteit in rampen, bevestigt dat de cycloon van zondag een fors aantal slachtoffers heeft geëist. Gisteren ging de BNPB nog uit van zo’n 50 doden. Dat aantal is nu verdrievoudigd. De doden vielen met name door overstromingen en aardverschuivingen. Die werden veroorzaakt door de cycloon die sinds zondag de Indonesische kusten teistert. De zoektocht naar de vermisten is nog in volle gang. Tegelijkertijd bemoeilijken overstromingen de zoekactie alleen maar.

Hulptroepen

De slachtoffers vallen vooral op de Kleine Soenda-eilanden, waar de cycloon het hardst toesloeg. Vooral het Indonesische eiland Lembata is zwaar getroffen. Daar zijn nu 67 doden bevestigd. Lembata en andere getroffen eilanden behoren tot de meest afgelegen delen van Indonesië. Dit maakt het lastig om snelle en gepaste hulp te verzorgen. Ook in buurland Oost-Timor begint de schade en het aantal slachtoffers op te lopen. De cijfers lopen uiteen, maar het aantal doden wordt nu geschat op 27.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Scores die in flash floods in #Indonesia and #TimorLeste https://t.co/NrvlqGDNMq Death toll may rise further after torrential rain swept Indonesian archipelago and neighbouring Timor-Leste pic.twitter.com/0y7pmeUIwL — ETAN Timor News (@TimorNews) April 5, 2021

De autoriteiten in Indonesië bevestigen dat nu ook zo’n 8500 mensen vluchten voor verder onheil. Daarnaast zijn enkele ziekenhuizen en bruggen zwaar vernietigd. De Australische overheid heeft inmiddels hulp geboden voor de opvang van slachtoffers en vluchtelingen. De verwachting is dat de zware regenval nog 24 uur kan aanhouden. Daarna trekt het noodweer naar het West-Australië.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Berdasarkan data Pusat Pengendalian Operasi BNPB per Senin (5/4), pukul 23.00 WIB sebanyak 2.019 KK atau 8.424 jiwa mengungsi dan 1.083 KK atau 2.683 jiwa lainnya terdampak. Pemerintah daerah terus mengupdate data dari kaji cepat di lapangan.

Selengkapnya: https://t.co/6jA4PrFibX pic.twitter.com/OQXxCngFjq — BNPB Indonesia (@BNPB_Indonesia) April 6, 2021

Regenseizoen Indonesië

Rampen zoals deze komen in veelvoud voor in Zuidoost-Azië. Zeker in het regenseizoen, dat samenvalt met onze winter en lente, is extreme neerslag veelvoorkomend. In januari van dit jaar troffen soortgelijke overstromingen het eiland Java, Indonesië. Hierbij vielen toen ook al 40 slachtoffers. Twee maanden daarvoor beleefden de Filipijnen een van zijn zwaarste tyfoons ooit. Het BNPB schat dat ongeveer de helft van de Indonesiërs serieus gevaar loopt voor natuurrampen.