Reacties op The Passion: ‘#FunctieElders voor Trijntje Oosterhuis’

Het is dit weekend Pasen, dus dat betekende ook: The Passion. Gisteravond was het Paasspektakel op tv, en kijkers hadden wederom hun mening klaar. Veel gaat het over Trijntje Oosterhuis, die volgens menig Passion-fan niet héél zuiver zong. Ze nam de rol van Maria op zich.

Maar wanneer je op #Judas zoekt op Twitter, zou je verwachten dat je veel lovende woorden tegenkomt over Rob Dekay. Die zijn er ook zeker, „zo die Rob Dekay raakt ‘m even lekker”. Maar het meeste gaat toch over het debat in de Tweede Kamer. Want ook daar zijn wat Judassen te zien, vinden mensen.

Het debat scoorde ook flink wat kijkers: maar liefst 1,5 miljoen. Maar The Passion scoorde met bijna 2,6 miljoen kijkers toch beter. Vorig jaar keken er 2,7 miljoen mensen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Dit zijn voor mij de twee toppers van deze Passion: Freek en Rob 👏🏻👏🏻👏🏻#ThePassion pic.twitter.com/HIOtmKG8is — Linda (@Lintweetsagogo) April 1, 2021

‘#FunctieElders voor Trijntje Oosterhuis’

Dan Trijntje Oosterhuis – oftewel Maria – dus. Veel kijkers zijn het erover eens dat zij niet elke noot haalde. Sterker nog, ze zat er vaak genoeg naast. Vincent vindt dan ook dat zij beter een functie elders kan krijgen, net zoals voor CDA’er Pieter Omtzigt het plan was (in het hoofd van Rutte, dan).

Oosterhuis zong ook het nummer Zonen, van Marco Borsato. En dat ging volgens sommige kijkers niet helemaal zoals het hoort. „Nee, deze vertolking van Marco door Trijntje is het niet, wat zit ze ernaast.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Nee deze vertolking van Marco door Trijntje is het niet, wat zit ze er naast…. #Passion — Helen (@helenhofland14) April 1, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ligt het aan mij dat Trijntje Oosterhuis vreselijk zingt? #Passion — jokevanzoeren (@jokevanzoeren) April 1, 2021

Een andere kijker heeft zelfs nog een tip voor ‘Maria’: „Iets minder hoge hakken. Iets ruimere kleding. Iets meer stilstaan. Dan klinkt je stem toch wat minder alsof je adem tekort hebt. Of zoiets.” En gelukkig zijn er ook mensen die het allemaal een beetje nuanceren: „Dit was misschien niet haar beste optreden, maar meteen dat massale neerhalen… En dat terwijl je naar The Passion kijkt…”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#passion Tip voor Treintje: iets minder hoge hakken. Iets ruimere kleding. Iets meer stilstaan. Dan klinkt je stem toch wat minder alsof je adem tekort hebt. Of zoiets. — LadyinDisguise ✌😎 (@LadyinDis) April 1, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Yes, laten we allemaal Trijntje afzeiken! Dit was misschien niet haar beste optreden maar meteen dat massale neerhalen….pfff. En dat terwijl je naar de "Passion" kijkt… #ThePassion — Ellen de Vette (@EllendeVette72) April 1, 2021

Judas in de Tweede Kamer?

The Passion in Roermond en The Passion in Den Haag, leek het wel. Kijkers vinden namelijk dat Kajsa Ollongren (van de uitgelekte notities) Mark Rutte ‘als een Judas’ onder de bus gooide, gisteravond. Het debat duurde zo’n 13 uur en de demissionair premier kwam er flink gehavend uit. Maar welk personage Rutte eigenlijk speelt? „Dat weet hij zelf ook niet meer, vrees ik”, schrijft Thijs.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik wil bij deze wel de publieke omroep bedanken voor de #passion van dit jaar. 🍿

Ik weet nog niet helemaal welke personage Rutte nu exact speelt, maar dat weet hij zelf ook niet meer vrees ik

#omtzigtdebat — Thijs Melkert (@ThijsMelkert) April 1, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat een prachtige #Passion . Ollogren als judas die rutte verraad, en kaag die zich opwerpt als nieuw leider van de discipelen pic.twitter.com/WhARfEAH7V — ferwerda (@jongkje) April 1, 2021

En Kees van der Staaij van de SGP zal het flink zuur vinden, dat het debat tot diep in de nacht doorging. Rond 03.00 uur kwam er namelijk een einde aan, maar The Passion werd om 20.35 uur al uitgezonden. Zal-ie het gaan terugkijken? (Als jij dat ook wil, kan dat hier.)



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Van der Staaij beseft dat hij The Passion vanavond niet kan kijken: pic.twitter.com/JiA5RGsoEw — P atty (@Pjwz_) April 1, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Rare avond gisteren, The Passion op de ene zender en Judas(sen) op de andere zender. — Stifmeister (@Marssieboy1968) April 2, 2021