Rutte lang premier? Poetin langer aan de macht: tekent wet waardoor hij tot 2036 president mag blijven

Als je dacht dat Rutte al lang premier is, moet je eens naar de Russische president Vladimir Poetin kijken. Hij heeft onlangs een wet ondertekend waardoor hij tot 2036 staatshoofd kan blijven als hij zich kandidaat stelt en wordt gekozen. Dat meldt persbureau TASS. Zijn ambtstermijn loopt af in 2024, waarna de 68-jarige politicus nog twee keer presidentskandidaat kan zijn en twee termijnen van zes jaar kan dienen.

Op dit moment domineert Poetin de Russische politiek al twintig jaar. Sinds 2012 is hij president van het land, daarvoor was hij van 2008 tot 2012 premier. Van 1999 tot 2008 was hij ook president. Als hij inderdaad tot 2036 blijft zitten, is hij in totaal 33 jaar president (geweest). In 2036 wordt Poetin 84 jaar oud. Op dit moment weet hij echter nog niet of hij nog een keer mee wil doen aan de verkiezingen, zegt ‘ie zelf.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Putin makes it official, signing a law that will allow him to run for President in 2024 and 2030. He's been in office since 2000 and all along has cracked down on Russia's democratic process. To the point of poisoning and now torturing his most prominent opponent, @navalny. https://t.co/AyTlWHC69C — Bianna Golodryga (@biannagolodryga) April 5, 2021

Meerderheid van kiezers voor Poetin

Ook het volk van Rusland is vóór een lange ambtstermijn van Poetin. Vorig jaar juli stemde ruim driekwart van de kiezers in een referendum voor aanpassingen in de grondwet waardoor Poetin langer aan de macht kan blijven. Destijds noemde het Kremlin het resultaat van de verkiezingen een bewijs van het vertrouwen van de bevolking in Poetin. Het parlement stemde vorige maand in met de wetswijziging.

De voormalige KGB-spion is al de langstzittende leider sinds de communistische Sovjet-dictator Josef Stalin. Er bestond eerder een beperking op het maximale aantal ambtstermijnen van de president, maar dat wist Poetin te omzeilen. Dat was toen hij van 2008 tot 2012 even premier was. Dmitri Medvedev was toen president.

Rutte bijna langstzittende premier

In ons land is de langstzittende premier op dit moment Ruud Lubbers (11 jaar en 291 dagen). Daarna volgt Charles Ruijs de Beerenbrouck (in totaal 10 jaar en 253 dagen) en dan Mark Rutte. Hij staat op het moment van schrijven op 10 jaar en 169 dagen. Maar als Rutte nog een termijn aanblijft als premier, iets dat hij zelf zeker wil, kan het zomaar zijn dat de naam van de demissionair premier bovenaan de lijst staat.

Sigrid Kaag, de leider van D66, zei onlangs dat het „gezond” zou zijn als een premier maar twee termijnen mag regeren, net zoals in bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Laat ze dat in Rusland maar niet horen.