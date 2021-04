Spanje is eerste land dat gaat experimenteren met de 4-daagse werkweek

Spanje is het eerste land ter wereld dat gaat experimenteren met een 4-daagse werkweek, waarbij werknemers niet inleveren op hun salaris. De regering ging akkoord met een pilot waar bedrijven die geïnteresseerd zijn worden gecompenseerd voor de kosten die ze maken.

De Spaanse politieke partij Más País stelt een driejarig project voor, waar 50 miljoen euro voor nodig is.

De voordelen van een 4-daagse werkweek

Werkweken van veertig uur en vijf dagen zijn een vastgeroest onderdeel van onze cultuur. Toch klinkt de roep om een kortere werkweek door de hoge aantallen van mensen met stress en burn-out klachten steeds harder.

Een betere balans tussen werk en privé is niet het enige voordeel van een 4-daagse werkweek. Ook het milieu profiteert ervan als we minder naar ons werk reizen. Zelfs voor bedrijven pakt een verkorte werkweek goed uit, zeggen voorstanders. Gelukkige en uitgeruste werknemers zouden juist zorgen voor meer productiviteit en minder ziekteverzuim.

Het idee voor een werkweek van 32 uur groeit daarom al langer, over de hele wereld. Meerdere bedrijven, van Microsoft in Japan naar Shopify in Canada, deden al hun eigen experimenten met de 4-daagse werkweek. Nu is het voor het eerst dat een heel land de verkorte werkweek gaat uitproberen.

Pilot in Spanje met de 4-daagse werkweek

De exacte details van de pilot worden nog door de regering bepaald. De partij heeft een driejarig project van 50 miljoen euro voorgesteld. Hiermee kunnen bedrijven een 4-daagse werkweek testen met minimaal risico.

De kosten die het bedrijf maakt om de 4-daagse werkweek te implementeren (bijvoorbeeld door het aannemen van nieuw personeel), zou bijvoorbeeld voor 100 procent in het eerste jaar gedekt kunnen worden, 50 procent in het tweede jaar en 33 procent in het derde.

Dat zou betekenen dat zo’n tweehonderd bedrijven met in totaal zo’n 3.000 werknemers kunnen deelnemen aan de pilot. De enige voorwaarde om aan de pilot mee te doen is dat je echt moet kunnen aantonen dat je werknemers minder zijn gaan werken, maar wel hetzelfde salaris uitbetaald krijgen.

De pilot zal waarschijnlijk geleid worden door een panel van experts. Hier zullen niet alleen vertegenwoordigers van de overheid in zitten, maar ook van de vakbonden. Dit panel zal dan de resultaten analyseren.

Más País hoopt dezelfde resultaten te zien als bij het Spaanse softwarebedrijf Delsol. Dat was vorig jaar het eerste bedrijf in het land dat een 4-daagse werkweek implementeerde. Daar zagen ze het ziekteverzuim afnemen, de productiviteit omhoog gaan en werknemers gaven aan gelukkiger te zijn.

Het debat van onze tijd

Niet iedereen in Spanje staat te springen om het idee. Ricardo Mur van CEOE, één van de belangrijkste bedrijfsverenigingen in het land, noemt de pilot ‘waanzin’. Spanje kent momenteel de ergste recessie in het land sinds de burgeroorlog. „Om uit deze crisis te komen is meer werk nodig, niet minder.”

Íñigo Errejón Galván, een lid van Más País, zegt op Twitter dat we aan het debat van onze tijd zijn gekomen. „Het is een idee waarvoor de tijd is gekomen. Spanje is één van de landen waar werknemers gemiddeld meer uren werken dan het Europese gemiddelde, maar we zijn niet één van de meest productieve landen. Meer uren werken staat niet gelijk aan beter werken.”

Spanje was in 1919 ook één van de eerste West-Europese landen die een achturige werkdag invoerde, nadat er in Barcelona een staking van 44 dagen was. Daarvoor waren werkdagen soms tussen de 10 en 16 uur lang.

Tessa Ham is redacteur bij WorkJuice.nl en schrijft voor Metro over carrière en geld.

The GuardianThe Ladders