Kaag: zou gezond zijn als premier maximaal twee termijnen regeert

D66-lijsttrekker Sigrid Kaag zou er voorstander van zijn als een premier niet langer dan twee termijn dient. De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking geeft dat aan in een interview met het AD.

„Ik vind het nooit gezond als mensen zo lang hetzelfde willen blijven doen. Dat hoor je ook terug uit het bedrijfsleven. Je kunt heel lang hetzelfde trucje blijven uitoefenen en je wordt er steeds beter in. Maar de ‘delivery on the job’ wordt er niet beter van. Hetzelfde kunstje doe je steeds beter, tot je een niveau bereikt dat het niet beter wordt. Het past dan niet meer bij de tijd”, zegt Kaag over de inmiddels tien jaar durende regeerperiode van Mark Rutte, die de langstzittende premier van Nederland kan worden als hij de verkiezingen in maart wint.

„Ik vind het een aantrekkelijk idee dat een premier maximaal twee termijnen mag dienen. Dat houdt iedereen fris, en het zorgt voor meer in- en uitstroom in de politiek”, zei demissionair minister Kaag tegen de krant.

‘Corona-aanpak van Rutte zorgt voor stevige VVD’

En de kans dat Rutte de langstzittende premier van Nederland wordt, is groot. Hij blijft namelijk lijsttrekker én de VDD blijft in peilingen de grootste. Ook na het besluit om een avondklok in te voeren, zijn de veranderingen in het electoraat beperkt gebleven. Het oordeel over Ruttes optreden in de coronacrisis blijft positief en zorgt voor een stabiele, stevige electorale positie van de VVD, meldde opiniepeiler Maurice de Hond afgelopen week.

Vergeleken met de vorige peiling blijft de VVD gelijk in het aantal zetels: 35. De D66 verliest er twee, en komt uit op 12 zetels. Het CDA wint juist 2 zetels en staat daarmee op 19.

De PvdA, waar Lilianne Ploumen deze week de plek van lijsttrekker innam nadat Lodewijk Asscher vertrok, gaat er 1 zetel op vooruit en staat nu op 11 zetels. Ook de PvdD kan in de peiling op 1 zetel meer rekenen, en komt daarmee op 8 zetels. De PVV verliest er 1 en gaat van 25 naar 24, net als GroenLinks die van 10 naar 9 zetels gaat. De SP (10), ChristenUnie (7), FVD (4), SGP (3), DENK (3) en JA21 (3) blijven op een gelijk aantal zetels staan.

Lees ook: Verdachte schrijft boek over overval op Kim Kardashian