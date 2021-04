Zorgbonus onterecht door de neus van bijna 4000 zorgmedewerkers geboord

Bijna 4000 zorgmedewerkers krijgen hun zorgbonus toch niet. Terwijl ze daar wel recht op hebben, schrijft RTL Nieuws. Dat die zorgmedewerkers de bonus misliepen is deels te wijten aan willekeur, omdat werkgevers zelf moesten invullen wie wel en wie niet recht had op de bonus. De door de overheid opgestelde voorwaarden zijn namelijk erg ruim.

Vanuit het ministerie kwamen slechts drie eisen. Mensen moeten:

In de zorg hebben gewerkt tussen 1 maart en 1 september;

En hebben bijgedragen aan de strijd tegen Covid-19.

Tot slot mogen de zorgmedewerkers niet meer verdienen dan twee keer modaal, dat is 73.000 euro bruto.



Vind dat alle zorgmedewerkers die bonus verdienen. Mss was niet iedere zorgmedewerker in staat/in de gelegenheid om extra te werken maar het zware/harde werken in de frontlinie maakt dat ze gewoon allemaal 'n bonus verdienen, vind ik. Beter eentje te veel, dan eentje te weinig.👍 — Sofie Filo (@SofieFilo2) April 5, 2021

‘Regels onduidelijk’

Ruim 5000 zorgmedewerkers trokken aan de bel bij het meldpunt, Zorgbonusgemist.nl. Van zeker 3944 mensen kwam naar voren dat zij aan alle eisen van de overheid hebben voldaan. Maar zij kregen van hun werkgever te horen dat hun bonus toch niet doorging. Het gaat om onder anderen medewerkers in de thuiszorg, de gehandicaptenzorg, apotheken of verpleeghuizen.

Anneke Westerlaken van CNV zegt tegen RTL Nieuws dat het misgaat met de bonus, omdat het ministerie „te snel een te onduidelijke regeling heeft gepresenteerd”. Daarnaast zijn de regels volgens haar „superonduidelijk”.

Geen bonus voor veel zorgmedewerkers

Vorig jaar kreeg het voorstel voor een bonus voor zorgmedewerkers overweldigende steun in de Tweede Kamer. Dat deden ze als gebaar naar de mensen die de eerste coronaperiode in de frontlinie hebben gestaan. Maar die 1000 euro bleef voor gedoe zorgen. In januari van dit jaar trok FNV Zorg & Welzijn al aan de bel. De vakbond kreeg toen namelijk veel signalen van zorgmedewerkers dat hun werkgever de bonus niet zal uitkeren. Zij moesten eerst een contract voor eventuele terugbetaling ondertekenen. Dit voor het geval dat achteraf blijkt dat ze er toch geen recht op hebben.



30 maart 2021 wordt afscheid genomen van een van de dapperste strijders in de Tweede Kamer.@FemkeMerel heeft er voor gezorgd dat meer dan een miljoen zorgmedewerkers een bonus kregen van €1.000,- hulde! pic.twitter.com/AE8d9d98Dq — Wout Jansen (@Wout_Jansen) March 28, 2021

Destijds noemde de vice-voorzitter van FNV het „respectloos”. „Ze hebben een enorm groot risico gelopen voor hun eigen gezondheid, door zich dag en nacht onvoldoende beschermd in te zetten voor onze samenleving. Nu blijkt dat ze misschien nog wel twee jaar op de zorgbonus moeten wachten. Dit omdat hun werkgever geen risico wil lopen. Het is respectloos naar al die hardwerkende zorgwerkers.”